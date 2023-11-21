Мудрик на русском языке ответил, был ли на нем фол в штрафной площади Италии

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал эпизод на 93-й минуте матча отбора Евро-2024 против Италии.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Футболист «Челси» пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.

Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте.

Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

У Мудрика в соцсетях спросили, было ли нарушение правил в этом спорном моменте.

Игрок ответил утвердительно, причем сделал это на русском языке.

Фото: соцсети Михаила Мудрика

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