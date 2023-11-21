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    • Мудрик на русском языке ответил, был ли на нем фол в штрафной площади Италии

    Мудрик на русском языке ответил, был ли на нем фол в штрафной площади Италии

    Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал эпизод на 93-й минуте матча отбора Евро-2024 против Италии.

    Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

    • Футболист «Челси» пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.
    • Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте.
    • Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

    У Мудрика в соцсетях спросили, было ли нарушение правил в этом спорном моменте.

    Игрок ответил утвердительно, причем сделал это на русском языке.

    Фото: соцсети Михаила Мудрика

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2023 20:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +116

      Владимир-Филиппов-vkontak 3 часа назад

      Отлично! украине показали её место!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2140

      Айболид 3 часа назад

      Шила в мешке не утаишь )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3617

      momwig_ 4 часа назад

      Сколько ж дебилов-то ещё не утилизировали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +783

      Пригожин Женя 4 часа назад

      Супер когда бандеровский режим падет, украина войдет в состав РФ. то Мудрик сможет заиграть в сборной России, в отличие от зинок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22504

      Cleaner 4 часа назад

      Это значит, что РОДНЫМ языком Мудрик считает РУССКИЙ. Тут без вариантов. На эмоциях перестал себя контролировать и ответил на родном русском языке. И так поступают процентов ВОСЕМЬДЕСЯТ жителей Украины.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5398

      Бомбардиръ 5 часов назад

      Когда гражданину страны 404 становится больно, он напрочь забывает мову )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Таврида 5 часов назад

      На мiвi над было писать "Так", сепар недомобилизованный, бггг

      4
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