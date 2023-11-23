Жирков назвал российского игрока, которого предложил бы «Челси»

Бывший футболист сборной России и «Челси» Юрий Жирков посоветовал российским игрокам пробовать свои силы в Европе.

«Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве».

Если нашим игрокам поступают предложения из Европы, почему бы и не попробовать? Нужно испытать свои силы в европейских командах», – сказал Жирков.