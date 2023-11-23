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    • Жирков назвал российского игрока, которого предложил бы «Челси»

    Жирков назвал российского игрока, которого предложил бы «Челси»

    Бывший футболист сборной России и «Челси» Юрий Жирков посоветовал российским игрокам пробовать свои силы в Европе.

    «Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве».

    Если нашим игрокам поступают предложения из Европы, почему бы и не попробовать? Нужно испытать свои силы в европейских командах», – сказал Жирков.

    • В нынешнем сезоне Лиги 1 Александр Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
    • Жирков выступал в «Челси» в 2009–2011 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15116

      Skull_Boy 2 часа назад

      Челси теперь элитный середняк с бетолковым менеджментом

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