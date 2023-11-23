Жирков назвал российского игрока, которого предложил бы «Челси»

Бывший футболист сборной России и «Челси» Юрий Жирков посоветовал российским игрокам пробовать свои силы в Европе.

«Какого российского игрока я бы посоветовал подписать «Челси»? Посоветовал бы им купить Головина. Есть еще молодые футболисты, которые появляются и в «Крыльях Советов», и в «Локомотиве».

Если нашим игрокам поступают предложения из Европы, почему бы и не попробовать? Нужно испытать свои силы в европейских командах», – сказал Жирков.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Александр Головин провел за «Монако» 11 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Жирков выступал в «Челси» в 2009–2011 годах.

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