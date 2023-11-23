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    Чалов рассказал о желании перейти в топ-чемпионат

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что ставит перед собой цель попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

    «Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остается. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Я все делаю от себя возможное, чтобы меня заметили. Да, нас нет сейчас в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи, стало меньше возможностей проявить себя так, чтобы тебя увидели скауты ведущих чемпионатах. Но это не значит, что надо на все забить. Это значит, что я должен пытаться стать лучшим здесь, чтобы на меня обратили внимание там. Да, в РПЛ, возможно, немного упал уровень. Но наш чемпионат остается сложным и качественным турниром, где при желании можно расти как футболисту», – сказал Чалов.

    • Чалов провел в нынешнем сезоне 21 матч за ЦСКА, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
    • В 2022 году форвард некоторое время выступал за «Базель» на правах аренды.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6658

      Питерский князь 1 час назад

      Кто этих луриков, с самого детства учит уехать за бугор?
      Надо своё развивать, никуда ехать не надо будет!

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      Рейтинг: +2944

      Suvorov71 > Питерский князь 1 час назад

      Княгиня, новедь у помойки другая задача, кто у вас вырос. вы всех собираете , а потом кожанные шорты и натераете лавку до блеска. глупышка помойная

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      Рейтинг: +2669

      Красногвардейчик 1 час назад

      Федя, ты хороший игрок для РПЛ слов нет, но чтобы тебя заметили, нужна стабильность и самоотдача, которых порой у тебя не видно....

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