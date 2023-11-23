Чалов рассказал о желании перейти в топ-чемпионат

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сказал, что ставит перед собой цель попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

«Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остается. Что должно случиться? Тут вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Я все делаю от себя возможное, чтобы меня заметили. Да, нас нет сейчас в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи, стало меньше возможностей проявить себя так, чтобы тебя увидели скауты ведущих чемпионатах. Но это не значит, что надо на все забить. Это значит, что я должен пытаться стать лучшим здесь, чтобы на меня обратили внимание там. Да, в РПЛ, возможно, немного упал уровень. Но наш чемпионат остается сложным и качественным турниром, где при желании можно расти как футболисту», – сказал Чалов.