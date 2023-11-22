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    Ведущая «Матч ТВ» выложила кадры эротической фотосессии

    Анжелика Стубайло, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка запечатлена в сексуальном черном платье.

    Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.

    • Уроженке Волгограда 22 года.
    • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
    • С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

    Ведущая «Матч ТВ» выложила фото из сауны

    Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Источник: «Бомбардир»

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    22.11.2023 23:43
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