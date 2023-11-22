Ведущая «Матч ТВ» выложила кадры эротической фотосессии

Анжелика Стубайло, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.
Девушка запечатлена в сексуальном черном платье.
Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.
- Уроженке Волгограда 22 года.
- Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
- С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.
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Источник: «Бомбардир»