Ведущая «Матч ТВ» выложила фото из сауны

Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло посетила сегодня сауну. Девушка выложила фото оттуда.
Стубайло запечатлена в одной белой простыне.
Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.
- Уроженке Волгограда 22 года.
- Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
- С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.
Ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в эротичном платье
Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье
Источник: телеграм-канал Анжелики Стубайло