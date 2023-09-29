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Ведущая «Матч ТВ» выложила фото из сауны

29 сентября 2023, 22:54
7

Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло посетила сегодня сауну. Девушка выложила фото оттуда.

Стубайло запечатлена в одной белой простыне.

Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.

  • Уроженке Волгограда 22 года.
  • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
  • С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

Ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в эротичном платье

Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: телеграм-канал Анжелики Стубайло
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Томик
1696022294
Как эти сумочки плетёные для продуктов достали уже.
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гууд
1696024388
Редактор надеюсь ты фоткал, а то новости без твоего участия становятся футбольными))))
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GermanVo
1696029274
Кого-то в сауне хорошенько попарят.
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Amorphis
1696045032
Так у них там кастинг проходит)
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Garrincha58
1696050549
ума нет родилась такой
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GrizzlyD
1696052399
она не в сауне, ибо бабам с ботексом в сауну нельзя, от жары рассосется. даешь футбол!
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yhfcdnk
1696063779
Она тоже замуж хочет как Ромашкина
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