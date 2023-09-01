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    Ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в эротичном платье

    Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в чувственной фотосессии.

    Девушка запечатлена в светлом откровенном платье.

    Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.

    • Уроженке Волгограда 21 год.
    • Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
    • С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.

    Ведущая «Матч ТВ» устроила эротическую фотосессию в джинсовой мини-юбке

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    01.09.2023 22:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      Slemanort 2 сентября, 12:48

      Фу... Хватит кости показывать, мы же не собаки.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 2 сентября, 10:31

      Пора отреагировать на пожелания пользователей сайта , вот "болотоход" из тарасофки мечтает увидеть своего кумира - Василису дУткину в эротическом платье(ну или даже в купальнике).

      0
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      Рейтинг: +175

      BoevStas1 > Айболид 2 сентября, 12:04

      Я бы тоже на Васю посмотрел))))

      0
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 2 сентября, 08:52

      Милфа решила тряхнуть стариной?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9284

      vladik12 > paracetamol 2 сентября, 10:09

      Какая милфа:? Ей 21 где-то.

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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 1 сентября, 22:52

      Лигейный и Хавроша вручную оценили сей факт.

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