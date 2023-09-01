Ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в эротичном платье

Фу... Хватит кости показывать, мы же не собаки.
Бывшая гимнастка, а ныне ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло снялась в чувственной фотосессии.
Девушка запечатлена в светлом откровенном платье.
Ранее Стубайло фотографировалась в колготках.
- Уроженке Волгограда 21 год.
- Она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике.
- С мая девушка ведет программу «Все на матч!». До этого она работала только на новостях.
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