Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»

Экс-игрок «СКА-Хабаровска» Евгений Луценко вспомнил период выступления под руководством Александра Григоряна.

«Григорян тренировал меня в «СКА-Хабаровск»? Да. В плане футбола к Григоряну вопросов нет – разбирается, сто процентов. Но вот бытовые ситуации с ним бывали странные. Играем на тренировке в квадрат пять на два. Была какая-то спорная ситуация, говорю Валере Андронику: «Заходи ты!». А он мне: «Нет, ты». Ну, короче, максимально банальный диалог для тренировки. Но Григоряну это не понравилось. Смотрю – бежит ко мне через всe поле, свистит: «Я тебе сейчас челюсть прям тут сломаю! Два раза махну, и ты ляжешь!» Все ребята офигели – а меня переклинило, говорю: «Пойдeмте в раздевалку, там поговорим». Стоял, ждал Григоряна, а он не пришeл. Я собрал вещи и уехал. Так и не понял, для чего это всe было – потом-то мы помирились, и я стабильно играл.

Ещe Григорян заставлял нас танцевать и читать стихи. Завтракали как-то в столовой перед утренней тренировкой. Виталич подходит ко мне с листом, а там «Кони» Высоцкого. Пришлось вставать на стул и читать с выражением, хрипотцу передавать. Методы у Григоряна были необычные, но я быстро вкатился – забивал, отдавал, зарабатывал пенальти. В Хабаровске я начал подниматься со дна, тащил команду», – поделился Луценко.