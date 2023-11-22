Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»

    Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»

    Экс-игрок «СКА-Хабаровска» Евгений Луценко вспомнил период выступления под руководством Александра Григоряна.

    «Григорян тренировал меня в «СКА-Хабаровск»? Да. В плане футбола к Григоряну вопросов нет – разбирается, сто процентов. Но вот бытовые ситуации с ним бывали странные. Играем на тренировке в квадрат пять на два. Была какая-то спорная ситуация, говорю Валере Андронику: «Заходи ты!». А он мне: «Нет, ты». Ну, короче, максимально банальный диалог для тренировки. Но Григоряну это не понравилось. Смотрю – бежит ко мне через всe поле, свистит: «Я тебе сейчас челюсть прям тут сломаю! Два раза махну, и ты ляжешь!» Все ребята офигели – а меня переклинило, говорю: «Пойдeмте в раздевалку, там поговорим». Стоял, ждал Григоряна, а он не пришeл. Я собрал вещи и уехал. Так и не понял, для чего это всe было – потом-то мы помирились, и я стабильно играл.

    Ещe Григорян заставлял нас танцевать и читать стихи. Завтракали как-то в столовой перед утренней тренировкой. Виталич подходит ко мне с листом, а там «Кони» Высоцкого. Пришлось вставать на стул и читать с выражением, хрипотцу передавать. Методы у Григоряна были необычные, но я быстро вкатился – забивал, отдавал, зарабатывал пенальти. В Хабаровске я начал подниматься со дна, тащил команду», – поделился Луценко.

    • 36-летний игрок завершил карьеру в этом году.
    • Больше всего матчей в карьере Луценко провел за «Торпедо» (2004-2008 годы).
    • Григорян с сентября без работы, когда его уволила «Кубань».

    Новости по теме
    Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ» 3
    Григорян заявил о недостаточной компетенции Абаскаля 7
    Григорян упрекнул «Краснодар» за неинтересный футбол 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+