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    Скалони намекнул на уход из сборной Аргентины

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции после гостевого матча отбора ЧМ-2026 с Бразилией (1:0) намекнул, что может оставить свой пост.

    «Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Нужно подумать. Мне нужно крепко подумать о том, что я собираюсь делать.

    Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту [Ассоциации футбола Аргентины] и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией. Нужен тренер, который в порядке», – сказал Скалони.

    Журналист Хоакин Бруно, рассказал, что после окончания матча с Бразилией Скалони попросил весь тренерский штаб Аргентины вернуться на поле, чтобы сделать фотографию, и сказал: «Последнее фото».

    • Скалони работает со сборной Аргентины с августа 2018 года.
    • Под его руководством она выиграла чемпионат мира-2022, а также Кубок Америки-2021 и Финалиссиму-2022.
    • В отборочном турнире ЧМ-2026 Аргентина одержала пять побед при одном поражении.

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    Источник: TyC Sports

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