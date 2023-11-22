Скалони намекнул на уход из сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на пресс-конференции после гостевого матча отбора ЧМ-2026 с Бразилией (1:0) намекнул, что может оставить свой пост.

«Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Нужно подумать. Мне нужно крепко подумать о том, что я собираюсь делать.

Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту [Ассоциации футбола Аргентины] и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией. Нужен тренер, который в порядке», – сказал Скалони.

Журналист Хоакин Бруно, рассказал, что после окончания матча с Бразилией Скалони попросил весь тренерский штаб Аргентины вернуться на поле, чтобы сделать фотографию, и сказал: «Последнее фото».