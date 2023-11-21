Скауты четырех клубов АПЛ следили за игрой Хвичи в матче Испания – Грузия

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия пользуется спросом в Англии.

За его игрой в матче отбора Евро-2024 между сборными Испании и Грузии (3:1) следили скауты «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

Также известно об интересе к грузинскому футболисту со стороны «Реала», «Барселоны», «Баварии» и «ПСЖ».