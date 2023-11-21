Черников из «Краснодара» рассказал о своей реакции на фразу Миллера про «отскочивших быков»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничейный результат.
«Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», – заявил Черников.
- Петербуржцы завершили первый круг РПЛ на 2-м месте.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Спорт-Экспресс»