Черников из «Краснодара» рассказал о своей реакции на фразу Миллера про «отскочивших быков»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничейный результат.

«Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», – заявил Черников.

Петербуржцы завершили первый круг РПЛ на 2-м месте.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.

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