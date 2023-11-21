Черников из «Краснодара» рассказал о своей реакции на фразу Миллера про «отскочивших быков»

Молодца!!!
Звиздеть можно по окончании сезона, а ещё много игр и понты кидать нельзя.... надо играть кпжлую игру по максимуму, что не все иносранцы делают, а уж к нашим меньше вопросов по отлаче, больше к кривым ногам....
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничейный результат.
«Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», – заявил Черников.
- Петербуржцы завершили первый круг РПЛ на 2-м месте.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.