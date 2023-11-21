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    • Черников из «Краснодара» рассказал о своей реакции на фразу Миллера про «отскочивших быков»

    Черников из «Краснодара» рассказал о своей реакции на фразу Миллера про «отскочивших быков»

    Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил реплику Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    «Лев прыгнул, Бык отскочил», – сказал председатель правления ПАО «Газпром» про ничейный результат.

    «Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», – заявил Черников.

    • Петербуржцы завершили первый круг РПЛ на 2-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2023 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69328

      portero 4 часа назад

      Молодца!!!
      Звиздеть можно по окончании сезона, а ещё много игр и понты кидать нельзя.... надо играть кпжлую игру по максимуму, что не все иносранцы делают, а уж к нашим меньше вопросов по отлаче, больше к кривым ногам....

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