Петржела ответил на слова Кругового о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на заявление Данила Кругового, что петербуржцы в случае снятия бана боролись бы за выход из группы Лиги чемпионов.
«Они всегда боролись, но в последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно все, что угодно.
Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.
Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», – сказал Петржела.
- По итогам 15 туров «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.
- В последний раз зенитовцы выходили в 1/8 финала ЛЧ в сезоне-2015/16.
Источник: «РБ Спорт»