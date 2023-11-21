Петржела ответил на слова Кругового о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на заявление Данила Кругового, что петербуржцы в случае снятия бана боролись бы за выход из группы Лиги чемпионов.

«Они всегда боролись, но в последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно все, что угодно.

Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», – сказал Петржела.