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    • Петржела ответил на слова Кругового о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

    Петржела ответил на слова Кругового о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на заявление Данила Кругового, что петербуржцы в случае снятия бана боролись бы за выход из группы Лиги чемпионов.

    «Они всегда боролись, но в последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно все, что угодно.

    Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

    Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать», – сказал Петржела.

    • По итогам 15 туров «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 очка.
    • В последний раз зенитовцы выходили в 1/8 финала ЛЧ в сезоне-2015/16.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.11.2023 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5489

      Ziklop 2 часа назад

      Чех в Семаке видит себя, оба ниочём как тренеры!

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