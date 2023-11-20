Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Карпин озвучил задачи сборной России на матч с Кубой

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды в товарищеской встрече с Кубой.

    – Какие задачи стоят перед сборной?

    Сначала выиграть, главная задача как всегда. В любой игре понятно, что хочется победить. Надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне.

    Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков.

    Поле, к сожалению, не самого лучшего качества. Но надо играть и выигрывать, а как поле скажется, посмотрим.

    Новости по теме
    Карпин объяснил свою реакцию на песню «Валера» после победы России над Кубой 1
    Депутат Милонов высказался о том, что Карпин не поет гимн России 3
    Карпин назвал главный матч сборной России в 2023 году
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2023 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3133

      ScarlettOgusania 9 часов назад

      задача одна: выиграть со счётом 15:0!)

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+