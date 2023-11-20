Карпин озвучил задачи сборной России на матч с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды в товарищеской встрече с Кубой.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Волгоград-Арене».

Стартовый состав российской сборной можно посмотреть здесь.

– Какие задачи стоят перед сборной?

– Сначала выиграть, главная задача как всегда. В любой игре понятно, что хочется победить. Надеемся, что больше проведем времени в атаке, чем в обороне.

Уверен, что будут самые положительные эмоции. Не помню, когда последний раз играли, что на клубном уровне, что в сборной, с таким количеством болельщиков.

Поле, к сожалению, не самого лучшего качества. Но надо играть и выигрывать, а как поле скажется, посмотрим.