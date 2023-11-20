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    • Новые подробности покупки бутс в Волгограде для футболистов сборной Кубы

    Новые подробности покупки бутс в Волгограде для футболистов сборной Кубы

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как в Волгограде искали новые бутсы для игроков сборной Кубы.

    Соперник России по товарищеской встрече не с первого раза смог решить проблему с обувью.

    «Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок».

    В итоге с тем корешем не договорились... и погнали в «Спортмастер», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

    • Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
    • Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    20.11.2023 15:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      Спортмастер. Официальный партнёр сборной Кубы....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6605

      subbotaspartak 12 часов назад

      Ладно не в чешках будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7198

      Давид59 12 часов назад

      Ну всё правильно. У них там в спорттоварах одни биты бейсбольные. Раз пригласили мяч погонять, значит купят бутсы и погоняют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31948

      JTherry > Давид59 12 часов назад

      хорошо, если не с бейсбольными битами выйдут на поле за нашими футболёрами бегать...)))

      1
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      Рейтинг: +2665

      evgevg13 13 часов назад

      Офигеть...

      0
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      Рейтинг: +217

      WILDLING_HRUNDEL 13 часов назад

      Муть какая то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31948

      JTherry 13 часов назад

      ничёсе, кубинцы босыми приехали на игру со сборной России, думали нас шапками закидают...)) в Спортмастер побежали за бутсами, ёперный театр..!!!)))

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