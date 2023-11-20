Новые подробности покупки бутс в Волгограде для футболистов сборной Кубы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как в Волгограде искали новые бутсы для игроков сборной Кубы.

Соперник России по товарищеской встрече не с первого раза смог решить проблему с обувью.

«Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок».

В итоге с тем корешем не договорились... и погнали в «Спортмастер», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.