Новые подробности покупки бутс в Волгограде для футболистов сборной Кубы

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, как в Волгограде искали новые бутсы для игроков сборной Кубы.
Соперник России по товарищеской встрече не с первого раза смог решить проблему с обувью.
«Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок».
В итоге с тем корешем не договорились... и погнали в «Спортмастер», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.
- Сегодняшний матч на «Волгоград-Арене» начнется в 19:30 мск.
- Россия сыграет с Кубой впервые после распада СССР.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина