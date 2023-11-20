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    • Игроки сборной Кубы купили в Волгограде бутсы для матча с Россией

    Игроки сборной Кубы купили в Волгограде бутсы для матча с Россией

    Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас рассказал о проблеме с обувью у футболистов сборной.

    – С какими сложностями столкнулись при приезде в Россию?

    – Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами.

    Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

    – Вы купили бутсы в Волгограде?

    – Да, купили бутсы здесь.

    – Удалось ли найти качественные бутсы в таком большом количестве?

    – Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3810

      FRZZ 5 часов назад

      Раша могла бы сделать подарок кубинцам, из-за того, что согласились играть.

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