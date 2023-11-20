Игроки сборной Кубы купили в Волгограде бутсы для матча с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас рассказал о проблеме с обувью у футболистов сборной.
– С какими сложностями столкнулись при приезде в Россию?
– Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами.
Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.
– Вы купили бутсы в Волгограде?
– Да, купили бутсы здесь.
– Удалось ли найти качественные бутсы в таком большом количестве?
– Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне.
- Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
- Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
- Игру обслужит белорусский судья.
Источник: «Матч ТВ»