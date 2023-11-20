«Спартак» не ищет вингеров – клубу нужен игрок атаки другого плана

Футболист «Црвены Звезды» Осман Букари не перейдет в «Спартак».
Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 24-летнего вингера восьмизначную сумму.
По информации Metaratings, фланговый нападающий не нужен спартаковцам. Они ищут игрока атаки другого плана. Возможно, речь идет о центральном форварде.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
- В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».
Источник: Metaratings