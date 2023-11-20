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    • «Спартак» не ищет вингеров – клубу нужен игрок атаки другого плана

    «Спартак» не ищет вингеров – клубу нужен игрок атаки другого плана

    Футболист «Црвены Звезды» Осман Букари не перейдет в «Спартак».

    Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 24-летнего вингера восьмизначную сумму.

    По информации Metaratings, фланговый нападающий не нужен спартаковцам. Они ищут игрока атаки другого плана. Возможно, речь идет о центральном форварде.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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    Источник: Metaratings

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    20.11.2023 15:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2117

      Айболид 11 часов назад

      Актёр на роль второго плана ?

      0
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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 > Айболид 11 часов назад

      какя же вонь , опять помойные здесь, а это ты Голова болит, ну что ты вонь пускаешь давай к помойке все ваши уже там

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6025

      neim > Айболид 10 часов назад

      Скорее на роль дельфина ))).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      Спартак не ищет вингеров –вингеры ищут Спартак.

      0
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      Рейтинг: +19599

      paracetamol 12 часов назад

      Фланговый нападающий не нужен спартаковцам. Им нужно выгнать ВСЕХ, и набрать новых!

      0
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      Рейтинг: +17540

      Алексей З 13 часов назад

      Просто пздц, этот источник постоянно вбрасывает всякую х..ню , которую с радостью тиражирует отстойный бомбардир.
      Спартак стоит перед делемой , куда деть своих вингеров, по 2-3 на место и кроме Промеса , никто не гарантирует место в основе.

      1
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      Рейтинг: +4813

      шахта Заполярная > Алексей З 12 часов назад

      Ну источник то лучше знает, кого и за сколько нужно купить или продать Спартаку и на какую позицию. Сейчас придет айболит с палкой в опе и объяснят подробно,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +217

      WILDLING_HRUNDEL 14 часов назад

      Пенку пустили

      0
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