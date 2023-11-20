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    • Кавазашвили посоветовал Карпину написать программу по развитию футбола в России

    Кавазашвили посоветовал Карпину написать программу по развитию футбола в России

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать из РПЛ и пробовать силы за рубежом.

    «Карпину не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития. Березуцкий то же самое [сказал]. Этот призыв может быть отличным, когда границы открыты и когда со всем миром добрые отношения. Но эти мальчики никому за рубежом не нужны. У них своих полно. Они прекрасно с ними работают, и в Европе, и в Южной Америке. Они всех их выращивают на продажу, поэтому много иностранцев в европейских топ-клубах.

    Я думаю, что Карпину уже давно надо было сесть и подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации. Надо в детских-юношеских школах поднять зарплату тренерам профессионалам до небес. Сколько наших бывших футболистов сейчас выступают различными экспертами на телеканалах? Они не тренируют, а зарабатывают деньги. В Советском Союзе начинали работать таким образом, и их постепенно назначали», – сказал Кавазашвили.

    • Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он играл за сборные СНГ и России с 1992 по 2003 годы.
    • Кавазашвили выступал за сборную СССР с 1965 по 1970 годы.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17531

      Алексей З 1 час назад

      Не надо прикрываться спонсорством , хватит всех обманывать. Становитесь владельцами ( аля Галицкий ) и вперёд. Наверно останется немного клубов , но когда-то надо начинать всё приводить в норму.

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      Рейтинг: +17531

      Алексей З 1 час назад

      Можно написать хоть 100 программ , но реализовывать их будут бездари при власти.
      Запрос поднять зп детским тренерам , а кто это должен делать ?
      Пока футбол в стране существует на государственные деньги , сдвига не будет., всех"прилипших" всё устраивает. Полу-пустые трибуны , при этом футболисты -миллионеры ( пусть даже рублёвые), это нонсенс. Клубы не зарабатывают , а "осваивают" выделенные. Вырастить талант , продать и заработать, как живёт весь мир , для наших клубов такой необходимости нет. Полные трибуны , выручка , для нас ОПАСНОСТЬ чего-то , поэтому вводят фан-иди....
      Нонсенс.
      Хотите изменений, выставляйте ФК на продажу, соответствующие законы о защите частной собственности и свои фан-ид засуньте в жопу.
      Не надо прикрываться спон

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      Рейтинг: +279

      Купа Купыч 3 часа назад

      Динозавр проснулся.

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      Рейтинг: +2913

      Suvorov71 4 часа назад

      Её уже который год пишет ПРОМКВАС, и ее хозяин Лёлик

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      Рейтинг: +20687

      ilichkadr 5 часов назад

      Ну, Анзор Амберкович и сказанУл!!!!??? Валере подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации, это жёстко!!!
      Он 2-х слов связать не может. Ему не программы писать, а у Лёни Слуцкого народ смешить.

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      Рейтинг: +10465

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Смешной старик!
      Пусть РФС дармоеды пишут.

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