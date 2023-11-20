Кавазашвили посоветовал Карпину написать программу по развитию футбола в России

Не надо прикрываться спонсорством , хватит всех обманывать. Становитесь владельцами ( аля Галицкий ) и вперёд. Наверно останется немного клубов , но когда-то надо начинать всё приводить в норму.
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать из РПЛ и пробовать силы за рубежом.
«Карпину не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития. Березуцкий то же самое [сказал]. Этот призыв может быть отличным, когда границы открыты и когда со всем миром добрые отношения. Но эти мальчики никому за рубежом не нужны. У них своих полно. Они прекрасно с ними работают, и в Европе, и в Южной Америке. Они всех их выращивают на продажу, поэтому много иностранцев в европейских топ-клубах.
Я думаю, что Карпину уже давно надо было сесть и подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации. Надо в детских-юношеских школах поднять зарплату тренерам профессионалам до небес. Сколько наших бывших футболистов сейчас выступают различными экспертами на телеканалах? Они не тренируют, а зарабатывают деньги. В Советском Союзе начинали работать таким образом, и их постепенно назначали», – сказал Кавазашвили.
- Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он играл за сборные СНГ и России с 1992 по 2003 годы.
- Кавазашвили выступал за сборную СССР с 1965 по 1970 годы.