Кавазашвили посоветовал Карпину написать программу по развитию футбола в России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать из РПЛ и пробовать силы за рубежом.

«Карпину не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития. Березуцкий то же самое [сказал]. Этот призыв может быть отличным, когда границы открыты и когда со всем миром добрые отношения. Но эти мальчики никому за рубежом не нужны. У них своих полно. Они прекрасно с ними работают, и в Европе, и в Южной Америке. Они всех их выращивают на продажу, поэтому много иностранцев в европейских топ-клубах.

Я думаю, что Карпину уже давно надо было сесть и подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации. Надо в детских-юношеских школах поднять зарплату тренерам профессионалам до небес. Сколько наших бывших футболистов сейчас выступают различными экспертами на телеканалах? Они не тренируют, а зарабатывают деньги. В Советском Союзе начинали работать таким образом, и их постепенно назначали», – сказал Кавазашвили.