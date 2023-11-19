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    • Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»

    Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич допустил, что карьера Игоря Акинфеева продлится еще более восьми лет. Вратарю сейчас 37.

    «Акинфеев – единственный из той команды, кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.

    Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон [закончил в 45 лет]», – сказал Красич, поигравший также за «Ювентус».

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: Sport24

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    19.11.2023 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2153

      Таврида 6 часов назад

      Заметно что Акинфеев сдает, и реакция стала не та и прыгать стал пониже и поближе. -20 мячей в таблице об этом и говорят.

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