Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич допустил, что карьера Игоря Акинфеева продлится еще более восьми лет. Вратарю сейчас 37.

«Акинфеев – единственный из той команды, кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.

Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон [закончил в 45 лет]», – сказал Красич, поигравший также за «Ювентус».