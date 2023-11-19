Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич допустил, что карьера Игоря Акинфеева продлится еще более восьми лет. Вратарю сейчас 37.
«Акинфеев – единственный из той команды, кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.
Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем Буффон [закончил в 45 лет]», – сказал Красич, поигравший также за «Ювентус».
- Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
- Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.
Источник: Sport24