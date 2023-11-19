Карпин ответил, почему в сборную вызваны только два игрока «Зенита»

Валерий Карпин высказался о числе игроков «Зенита» в составе сборной России.
– Сейчас в сборную вызваны два футболиста «Зенита». Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?
– Расстраивает. Не ко мне вопрос, что с этим делать. Задайте вопрос флагману российского футбола.
– Все ли футболисты готовы к игре?
– Все готовы.
- Матч Россия – Куба пройдет 20 ноября. Встреча состоится в Волгограде, начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Спорт-Экспресс»