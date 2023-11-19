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    • Карпин ответил, почему в сборную вызваны только два игрока «Зенита»

    Карпин ответил, почему в сборную вызваны только два игрока «Зенита»

    Валерий Карпин высказался о числе игроков «Зенита» в составе сборной России.

    – Сейчас в сборную вызваны два футболиста «Зенита». Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?

    – Расстраивает. Не ко мне вопрос, что с этим делать. Задайте вопрос флагману российского футбола.

    – Все ли футболисты готовы к игре?

    – Все готовы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2023 19:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14

      Empers100--google 15 часов назад

      Так нету кандидатов от слова совсем? Более менее в форме Мостовой, Караваев и Сутормин. Но всё трое регулярно рукожопят, и не показывают приемлемый для сборной уровень игры.

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      Рейтинг: +4807

      шахта Заполярная 16 часов назад

      А кто второй, кержакова же не вызвали. Остальные скамеечники.

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      Рейтинг: +473

      Bez Imeni 17 часов назад

      вы ещё конефея по головушке погладти

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      Рейтинг: +473

      Bez Imeni 17 часов назад

      12-0 интересно?

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      Рейтинг: +473

      Bez Imeni 17 часов назад

      вообще насрать кто с кубой будет играть

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      Рейтинг: +7197

      Давид59 17 часов назад

      Даёшь Ерохина с Суторминым в сборную! Флагман же!!!

      0
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      Рейтинг: +779

      Пригожин Женя 18 часов назад

      кто сказал что бзенит флагмен?

      1
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      Рейтинг: +2097

      Айболид > Пригожин Женя 15 часов назад

      Тебя это не должно волновать . Уткнись рылом в коровью лепёху и дыши "полной грудью" .

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      Рейтинг: +20687

      ilichkadr 18 часов назад

      Семак послал Валеру?

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      Рейтинг: +1442

      Номэд > ilichkadr 5 часов назад

      Потому что в бом.жарне одни пе.до-рио играют, а не россияне.

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      Рейтинг: +20687

      ilichkadr > Номэд 5 часов назад

      Не, потому что Валера в бом.жарню не обращался. По старой привычке в свинарню зашёл. Там ему Абаскаль и отстегнул не нужных.

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