Карпин ответил, почему в сборную вызваны только два игрока «Зенита»

Валерий Карпин высказался о числе игроков «Зенита» в составе сборной России.

– Сейчас в сборную вызваны два футболиста «Зенита». Расстраивает, что флагман российского футбола дает всего двух игроков?

– Расстраивает. Не ко мне вопрос, что с этим делать. Задайте вопрос флагману российского футбола.

– Все ли футболисты готовы к игре?

– Все готовы.