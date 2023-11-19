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    • Зиньковский назвал имена трех игроков, которых хочет видеть в «Спартаке»

    Зиньковский назвал имена трех игроков, которых хочет видеть в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал трех футболистов, способных усилить московскую команду. Это Джуд Беллингем, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

    «Три любых футболиста, которыми мог бы усилить «Спартак»? Беллингем. Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет. Мы же сказали «самые сильные». Хотя он игрок сборной России.

    На свои позиции не хочется никого брать. Все атакующие – классные футболисты. Ещe обижать никого не хочется. Джуд Беллингем – он везде.

    Еще центральный защитник нужен. Джикию можно переподписать? Не в моей компетенции.

    Пускай будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроем играть вместо меня и Соболева», – сказал Зиньковский.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6605

      subbotaspartak 35 минут назад

      Шутить изволите...

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      Рейтинг: +3689

      alefreddy 1 час назад

      надо самому прибавлять а не мечтами грезить

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      Рейтинг: +36607

      VVM1964 2 часа назад

      Смешно, впрочем наши желания совпали )))

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