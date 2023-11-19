Зиньковский назвал имена трех игроков, которых хочет видеть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал трех футболистов, способных усилить московскую команду. Это Джуд Беллингем, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Три любых футболиста, которыми мог бы усилить «Спартак»? Беллингем. Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Нет-нет. Мы же сказали «самые сильные». Хотя он игрок сборной России.

На свои позиции не хочется никого брать. Все атакующие – классные футболисты. Ещe обижать никого не хочется. Джуд Беллингем – он везде.

Еще центральный защитник нужен. Джикию можно переподписать? Не в моей компетенции.

Пускай будут Роналду и Месси. Отличный выбор. Будут втроем играть вместо меня и Соболева», – сказал Зиньковский.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?