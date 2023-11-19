Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от «Нефтчи»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между «Нефтчи» и «Зенитом».

Российская команда проиграла в Баку со счетом 1:2. Дубль сделал экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов.

«Это был типичный тренировочный матч, главная задача в котором – не получить травму. К сожалению, повреждений не удалось избежать – Мантуана пришлось менять в первом тайме, Родригао головой с соперником столкнулся.

Какие задачи Семак решал в этой игре? В первую очередь, поддержание игрового тонуса. Дал практику и игрокам основы, и тем, кто в запасе сидит, и молодежи. Но не думаю, что тренерский штаб «Зенита» может быть доволен результатом, да и качеством игры. Мало кто бывает доволен матчами, в которых уступает.

Не могу сказать, что недооценили соперника, ведь команды уже играли перед стартом сезона, возможности бакинского коллектива были известны. К тому же международная встреча. Тем не менее, игра проходила в среднем темпе, «Зенит» не выкладывался, не прессинговал, как может. Вообще матч неинтересный был, болельщикам вряд ли его интересно было смотреть. Если оставить за скобками ошибку молодого защитника в концовке, когда Васютин выручил, моментов не было. Два гола «Нефтчи» – это исключительно индивидуального мастерство Мирзова. Никаких комбинаций – получил длинную передачу, зашел в штрафную, используя дриблинг, обыграл защитника, забил.

У «Зенита» тоже ничего не было – гол стал следствием ошибки противника. Можно сказать, что Ду Кейрос здесь просто «подобедал», выражаясь футбольным сленгом. Выделить на поле некого – тот же Мирзов забил два гола, но больше о себе не напоминал.

Состав у «Зенита» было неплохой, может, чуть больше мяч контролировали, но что толку, если моментов не создали? К тому же соперник не в лучшей форме – три матча до этого на своeм поле проиграл. В итоге команда Семака просто потренировалась в преддверии очередного тура РПЛ, но тренировку не лучшую провела», – сказал Бубнов.