Реакция де Пауля на оскорбление от Угарте – уругваец назвал Родриго «сосалкой Месси»

Полузащитник Аргентины Родриго де Пауль отреагировал на оскорбления соперника из Уругвая.
- Игрок уругвайцев Мануэль Угарте по ходу матча (2:0) назвал де Пауля «сосалкой Месси» и изобразил минет.
«Это нонсенс. И Угарте после такого остается на поле.
Но давайте говорить о футболе. Соперник был лучше. Теперь мы должны прийти в себя и сыграть хорошо против Бразилии», – сказал де Пауль.
- Аргентинцы – действующие чемпионы мира.
- Уругвай тренирует аргентинец Марсело Бьелса.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: TyC Sports