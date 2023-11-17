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    • Реакция де Пауля на оскорбление от Угарте – уругваец назвал Родриго «сосалкой Месси»

    Реакция де Пауля на оскорбление от Угарте – уругваец назвал Родриго «сосалкой Месси»

    Полузащитник Аргентины Родриго де Пауль отреагировал на оскорбления соперника из Уругвая.

    «Это нонсенс. И Угарте после такого остается на поле.

    Но давайте говорить о футболе. Соперник был лучше. Теперь мы должны прийти в себя и сыграть хорошо против Бразилии», – сказал де Пауль.

    • Аргентинцы – действующие чемпионы мира.
    • Уругвай тренирует аргентинец Марсело Бьелса.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: TyC Sports

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    17.11.2023 19:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25325

      DOCTOR PENALTY 21 час назад

      В сборной Уругвая свой Соболев. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7513

      sochi-2013 22 часа назад

      Разве у них это не за комплимент считается?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2068

      Айболид > sochi-2013 20 часов назад

      Нет , цэ не Европа .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2539

      Fialet 22 часа назад

      Так у Аргентины вся сборная сосалки Меси.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Yebawtvoyrot > Fialet 9 часов назад

      Зато насосали на Чм бедолаги

      0
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