Реакция де Пауля на оскорбление от Угарте – уругваец назвал Родриго «сосалкой Месси»

Полузащитник Аргентины Родриго де Пауль отреагировал на оскорбления соперника из Уругвая.

Игрок уругвайцев Мануэль Угарте по ходу матча (2:0) назвал де Пауля «сосалкой Месси» и изобразил минет.

«Это нонсенс. И Угарте после такого остается на поле.

Но давайте говорить о футболе. Соперник был лучше. Теперь мы должны прийти в себя и сыграть хорошо против Бразилии», – сказал де Пауль.

Аргентинцы – действующие чемпионы мира.

Уругвай тренирует аргентинец Марсело Бьелса.

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