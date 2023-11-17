Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Канчельскис выделил лучшего тренера первого круга РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.

    «Можно ли Владимира Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное. Кому-то нравится игра краснодарцев, кому-то нет, но главное результат. Если этого нет, то никого красивая игра не устраивает.

    «Краснодар» идет и работает в правильном направлении. Работа тренера определяется по результату. Краснодарцы, может, и не показывают самый красивый футбол, но зато они на первом месте», – сказал Канчельскис.

    • Краснодарцы лидируют в таблице.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • У «Краснодара» 0 трофеев за 15-летнюю историю.

    Новости по теме
    Канчельскис назвал футболиста ЦСКА, которого он предлагал «Локомотиву»: «Они его профукали» 1
    Канчельскис обвинил АПЛ в двойных стандартах: «В РПЛ такого быть не может» 4
    Канчельскис назвал двух российских футболистов, способных заиграть в Европе 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4336

      raritet 22 часа назад

      Тут не поспорить. Ивич на своем месте. Дальше будет сложнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69324

      portero 17 ноября, 18:53

      Кто бы сомневался, умеет мужик не прогнуться и настоять на своём....
      Молодец, хотя иногда я его с составом и заменами не понимаю, но он видит лучше, кто на что способен в данный момент.....

      Удачи во втором круге, надеюсь на продолжние!!!!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+