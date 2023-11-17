Канчельскис выделил лучшего тренера первого круга РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга.

«Можно ли Владимира Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное. Кому-то нравится игра краснодарцев, кому-то нет, но главное результат. Если этого нет, то никого красивая игра не устраивает.

«Краснодар» идет и работает в правильном направлении. Работа тренера определяется по результату. Краснодарцы, может, и не показывают самый красивый футбол, но зато они на первом месте», – сказал Канчельскис.