«Сочи» начал сотрудничество с лидером чемпионата Ирана

«Сочи» и иранский клуб «Эстегляль» заключили соглашение о сотрудничестве.

«Предметом договора является совместная деятельность по развитию футбола в Сочи и Тегеране.

Документ предусматривает тесное взаимодействие клубов в области развития молодежного сектора футбола, методической подготовки специалистов и тренеров, а также проведение международных стажировок, открытых тренировок, конференций и PR-мероприятий с участием представителей обеих команд.

Кроме того, клубы договорились о проведении контрольных матчей между собой, даты и места проведения которых будут определены позднее.

Также у «Сочи» и «Эстегляля» будет возможность обмениваться молодыми футболистами, брать их в аренду с правом выкупа, а также получать прибыль в случае их последующей продажи в третьи клубы», – рассказали сочинцы о деталях сотрудничества.