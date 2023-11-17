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    «Сочи» начал сотрудничество с лидером чемпионата Ирана

    «Сочи» и иранский клуб «Эстегляль» заключили соглашение о сотрудничестве.

    «Предметом договора является совместная деятельность по развитию футбола в Сочи и Тегеране.

    Документ предусматривает тесное взаимодействие клубов в области развития молодежного сектора футбола, методической подготовки специалистов и тренеров, а также проведение международных стажировок, открытых тренировок, конференций и PR-мероприятий с участием представителей обеих команд.

    Кроме того, клубы договорились о проведении контрольных матчей между собой, даты и места проведения которых будут определены позднее.

    Также у «Сочи» и «Эстегляля» будет возможность обмениваться молодыми футболистами, брать их в аренду с правом выкупа, а также получать прибыль в случае их последующей продажи в третьи клубы», – рассказали сочинцы о деталях сотрудничества.

    • «Эстегляль» идет в чемпионате на 1-м месте.
    • Его тренирует бывший игрок «Осасуны» Джавад Некунам.
    • В команде 3 легионера.

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    Источник: телеграм-канал «Сочи»

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    17.11.2023 15:19
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