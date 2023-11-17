Смородская назвала клуб, переход в который испортит карьеру Алексею Миранчуку

Что поделаешь если Миранчук не выдержал конкуренцию. Гасперини он нужен лишь для ротации.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала точку зрения относительно возможного места продолжения карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Думаю, Леша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», – сказала Смородская.
- Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступал за клуб до 2020 года.
- В нынешнем сезоне россиянин провел на поле за «Аталанту» в сумме 195 минут в 4 матчах серии A и 2 в Лиге Европы и может уйти из команды зимой.
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