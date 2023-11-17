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    • Смородская назвала клуб, переход в который испортит карьеру Алексею Миранчуку

    Смородская назвала клуб, переход в который испортит карьеру Алексею Миранчуку

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала точку зрения относительно возможного места продолжения карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Думаю, Леша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», – сказала Смородская.

    • Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступал за клуб до 2020 года.
    • В нынешнем сезоне россиянин провел на поле за «Аталанту» в сумме 195 минут в 4 матчах серии A и 2 в Лиге Европы и может уйти из команды зимой.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.11.2023 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +103093

      zigbert 17 ноября, 17:45

      Что поделаешь если Миранчук не выдержал конкуренцию. Гасперини он нужен лишь для ротации.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +617

      avera 17 ноября, 13:03

      А что она говорила про Хвичу? Молчала бы в тряпочку.

      0
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      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 17 ноября, 12:57

      Это показывает что наши игроки днище, что их уровень только РПЛ , даже Головину пришлось 5лет учиться играть в футбол чтобы выходить постоянно в старте и на весь матч можно сказать учиться тренироваться по новому Франции чтобы быть хорошим игроком которым могут заинтересоваться топ клубы .

      0
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      Рейтинг: +22491

      Cleaner 17 ноября, 11:53

      Переход Миранчука испортит любой клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15104

      Skull_Boy 17 ноября, 11:34

      В **** дорога одна на платиновую лавку

      0
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