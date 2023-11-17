Смородская назвала клуб, переход в который испортит карьеру Алексею Миранчуку

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала точку зрения относительно возможного места продолжения карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Думаю, Леша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», – сказала Смородская.
- Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступал за клуб до 2020 года.
- В нынешнем сезоне россиянин провел на поле за «Аталанту» в сумме 195 минут в 4 матчах серии A и 2 в Лиге Европы и может уйти из команды зимой.
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Источник: «РБ Спорт»