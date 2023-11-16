В ФНЛ не исключили участие Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в выставочном матче

Технический директор Медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава сказал, что бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и действующий боец смешанных единоборств Ислам Махачев могут выйти на поле в товарищеском матче сборных ФНЛ и Медиалиги.

– Возможными гостями мероприятия могут стать Хасбик и Хабиб Нурмагомедов. Кто из них приедет?

– Хасбулла – частый гость на матчах «Динамо» Махачкала. Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность, и он будет у нас на игре. Что касается Хабиба, Ислама [Махачева] и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него.

– То есть, они могут выйти на поле?

– Мы не исключаем такой вариант. Условно, если Ислам, Хабиб скажут, что они готовы сыграть, мы готовы их выпустить. Почему нет?

– Они будут выступать за Медиакоманду?

– Скорее всего, да. Но, возможно, кого-то удастся заявить за команду ФНЛ, а кого-то – за Медиакоманду.