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    • В ФНЛ не исключили участие Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в выставочном матче

    В ФНЛ не исключили участие Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в выставочном матче

    Технический директор Медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава сказал, что бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и действующий боец смешанных единоборств Ислам Махачев могут выйти на поле в товарищеском матче сборных ФНЛ и Медиалиги.

    – Возможными гостями мероприятия могут стать Хасбик и Хабиб Нурмагомедов. Кто из них приедет?

    – Хасбулла – частый гость на матчах «Динамо» Махачкала. Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность, и он будет у нас на игре. Что касается Хабиба, Ислама [Махачева] и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него.

    – То есть, они могут выйти на поле?

    – Мы не исключаем такой вариант. Условно, если Ислам, Хабиб скажут, что они готовы сыграть, мы готовы их выпустить. Почему нет?

    – Они будут выступать за Медиакоманду?

    – Скорее всего, да. Но, возможно, кого-то удастся заявить за команду ФНЛ, а кого-то – за Медиакоманду.

    • Матч между сборными ФНЛ и Медийной футбольной лиги состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена».
    • Игра пройдет по правилам медиафутбола.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.11.2023 17:40
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