Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в качестве альтернативы переходу Доменико Берарди из «Сассуоло».
За трансфер 23-летнего хавбека сборной Армении туринцы могут заплатить 15 миллионов евро.
Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport, главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Сперцяна.
- В нынешнем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
- «Ювентус» занимает второе место в Серии A с 29 очками после 12 туров.
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Источник: TuttoJuve