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    • Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна

    Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна

    «Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в качестве альтернативы переходу Доменико Берарди из «Сассуоло».

    За трансфер 23-летнего хавбека сборной Армении туринцы могут заплатить 15 миллионов евро.

    Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport, главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Сперцяна.

    • В нынешнем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
    • «Ювентус» занимает второе место в Серии A с 29 очками после 12 туров.

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    Источник: TuttoJuve

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    16.11.2023 17:28
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 9 часов назад

      Уверен, что Челси заплатит больше)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 часов назад

      Почему то кажется , что все слухи идут от Нобеля.
      Диаспора работает дружно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 10 часов назад

      А в самом Ювентусе об этом знают, или завтра же будет опровержение этой новости ? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6338

      Эном айс 10 часов назад

      Только через Динамо Батуми.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13542

      Вомбат 10 часов назад

      В источнике (на сайте Юве) написано - "Если верить Sky Sport,..." далее по тексту. Лично я этому порталу не верю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      zoroastorov 11 часов назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      saf05 11 часов назад

      Опять утка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 11 часов назад

      Уезжают одни армяне

      3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > VPERDIV SPARTAK 11 часов назад

      Ну помойные хорошо прижились им то кудща ехать, та работать надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 12 часов назад

      может заплатить, а не получить да и вряд ли всё это правда

      2
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