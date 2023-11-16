Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в качестве альтернативы переходу Доменико Берарди из «Сассуоло».

За трансфер 23-летнего хавбека сборной Армении туринцы могут заплатить 15 миллионов евро.

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport, главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Сперцяна.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Ювентус» занимает второе место в Серии A с 29 очками после 12 туров.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?