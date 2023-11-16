Названа сумма, которую «Ювентус» может заплатить за Сперцяна

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в качестве альтернативы переходу Доменико Берарди из «Сассуоло».

За трансфер 23-летнего хавбека сборной Армении туринцы могут заплатить 15 миллионов евро.

Как сообщает TuttoJuve со ссылкой на Sky Sport, главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри ценит тактическую универсальность Сперцяна.