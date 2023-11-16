Титов поставил оценку «Спартаку» за первую половину сезона

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил выступление команды в сезоне-2023/24.
По его мнению, москвичи наиграли на оценку «четыре с минусом».
«Спартак» – это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше всe стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет...
За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут.
Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков – это много.
Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе», – сказал Титов.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
- В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».