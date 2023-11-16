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    • Титов поставил оценку «Спартаку» за первую половину сезона

    Титов поставил оценку «Спартаку» за первую половину сезона

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил выступление команды в сезоне-2023/24.

    По его мнению, москвичи наиграли на оценку «четыре с минусом».

    «Спартак» – это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше всe стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет...

    За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут.

    Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков – это много.

    Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе», – сказал Титов.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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    Источник: Metaratings

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    16.11.2023 12:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2062

      rac531 11 часов назад

      ТИТОВ
      «Джикию и Соболева мы не видим в составе...
      Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше»

      Так Бабич, когда приехал? Вот Джикию теперь мы и не видим в составе, как и Соболева, когда Абаскаль наиграл новую схему)

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Я бы хрякам поставил твёрдую пятёрку. Середняк из низов достиг таких высот как 7 место. Обычно эти лузеры болтаются в промежности 7 тире 10. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Глупая малолетка.

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 14 часов назад

      Вот как только палку в жопу поставят, сразу будешь думать иначе, а так балаболь помойная вонь

      3
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      Рейтинг: +2062

      rac531 > Suvorov71 11 часов назад

      А может быть швабру или веерные грабли?)

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 16 часов назад

      Трояк с натягом! А трофей,кубок,уже сколько раз вам отдают,так не берёте! То Акрон вздует то ещё кто

      3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 14 часов назад

      Вонь опять на ветке, значит помойные здесь

      2
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