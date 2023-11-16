Титов поставил оценку «Спартаку» за первую половину сезона

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил выступление команды в сезоне-2023/24.

По его мнению, москвичи наиграли на оценку «четыре с минусом».

«Спартак» – это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше всe стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет...

За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут.

Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков – это много.

Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе», – сказал Титов.