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    «ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт

    В «ПСЖ» исключают заключение нового соглашения с форвардом Килианом Мбаппе.

    Клуб хочет, чтобы футболист сам активировал опцию продления контракта до лета 2025 года.

    Такая договоренность была достигнута сторонами ранее, но 24-летний француз впоследствии от нее отказался.

    В «ПСЖ» понимают, что переговоры о новом контракте подразумевают обсуждение повышения зарплаты нападающего, но парижане не считают возможным платить ему еще больше.

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    Источник: AS

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    16.11.2023 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100

      Inkvizitor@ 15 часов назад

      это если рассуждать что ему жиза показала что бывает если быть ахеревшим пздюком и не ценить то что тебе дано как дар. И рассуждая, что он немного вкурил и повзрослел хоть чуть-чуть то надо начать новую ветку в ливерпуле , репутация дело такое

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      Рейтинг: +100

      Inkvizitor@ 15 часов назад

      в ливерпуль ему надо, раскроется еще больше и плюс противостояние с холандом даст ему буста , мотивацию надо подняяяяяяять

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      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart 16 часов назад

      Английская лига самая интересная. Реал статуснее.. Бавария скучна.

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