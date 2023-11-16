«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт

В «ПСЖ» исключают заключение нового соглашения с форвардом Килианом Мбаппе.
Клуб хочет, чтобы футболист сам активировал опцию продления контракта до лета 2025 года.
Такая договоренность была достигнута сторонами ранее, но 24-летний француз впоследствии от нее отказался.
В «ПСЖ» понимают, что переговоры о новом контракте подразумевают обсуждение повышения зарплаты нападающего, но парижане не считают возможным платить ему еще больше.
- В этом сезоне Мбаппе забил 15 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- В его бесплатном подписании заинтересованы «Реал», «Бавария», «Ливерпуль».
Источник: AS