«ПСЖ» не намерен предлагать Мбаппе новый контракт

В «ПСЖ» исключают заключение нового соглашения с форвардом Килианом Мбаппе.

Клуб хочет, чтобы футболист сам активировал опцию продления контракта до лета 2025 года.

Такая договоренность была достигнута сторонами ранее, но 24-летний француз впоследствии от нее отказался.

В «ПСЖ» понимают, что переговоры о новом контракте подразумевают обсуждение повышения зарплаты нападающего, но парижане не считают возможным платить ему еще больше.