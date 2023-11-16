Мостовой назвал главного драчуна в российском футболе

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил, кто в РПЛ больше всех склонен к участию в драках.

– На брифинге у вас спросили про виртуальную драку Дзюбы и Пиняева. Кто главный драчун в российском футболе?

– Кто у нас дерется постоянно? Соболь [Александр Соболев] как раз подрался пару раз. Легендарно было в том матче.

– Можете представить картину в реальности – Пиняев дерется с Дзюбой?

– Они выложили видео – как Хасбик бьет Шакила. Это будет похожее. Может, Серега покусается.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?