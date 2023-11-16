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    Мостовой назвал главного драчуна в российском футболе

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил, кто в РПЛ больше всех склонен к участию в драках.

    – На брифинге у вас спросили про виртуальную драку Дзюбы и Пиняева. Кто главный драчун в российском футболе?

    Кто у нас дерется постоянно? Соболь [Александр Соболев] как раз подрался пару раз. Легендарно было в том матче.

    – Можете представить картину в реальности – Пиняев дерется с Дзюбой?

    – Они выложили видео – как Хасбик бьет Шакила. Это будет похожее. Может, Серега покусается.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 10:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 18 часов назад

      Дзюба - главный ДРАЧУН российского футбола!..)))

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Cleaner 17 часов назад

      Это точно, зато сейчас по ящику в рекламных роликах, ну а так кто бы его знал, а сейчас везде РУКАКУ показываю , вот только Азмунка где то затерялась

      0
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      Рейтинг: +274

      kara-mba > Cleaner 16 часов назад

      Тогда уж ДРОЧУН.

      0
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Suvorov71 15 часов назад

      мляяяя....( Вот ты жопа необдуманная. И паблисити для придурка пристроил и замшелой шуткой-прибауткой сверканул.

      2
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Цугундeр 14 часов назад

      ну что тебе ответить гундер, как учите такие и результаты, мы все учились по немногу чему нибудь и как нибудь

      0
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      Рейтинг: +6739

      fakeid > Suvorov71 14 часов назад

      нормально тебя опустили, вонь, с интеллектом первоклассника. гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +891

      Цугундeр > Suvorov71 13 часов назад

      " Мне кажется, мягше , мягше , мягше , тоньше и деликатнее. Лично мне вот так каэтся."

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > fakeid 13 часов назад

      Так ты не переживай, ниже помойки не упаду, а ты своих клонов убери, чтобы не писали а уши твои -помойный вирус

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Цугундeр 13 часов назад

      перекрестись и усе будет путем

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      Рейтинг: +6739

      fakeid > Suvorov71 13 часов назад

      дцп ходячее, ты не только упал в помойку - ты в неё зарылся, только рыло торчит.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > fakeid 12 часов назад

      ПОМОЙНЫЙ КЛОН, ОТ ТЕБЯ ВОНЬ ПО ВСЕ ВЕТКЕ , ТЫ ХОТЬ КОГДА ОТ ПОМОЙКИ ПРИХОДИШЬ МОЙСЯ ИЛИ В ХЛОРКУ В ТУАЛЕТЕ УПАДИ

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Даунёнок дельфин совсем берега попутал. Возомнил из себя крутого футболиста, а на самом деле пуговка он от парок, а не футболист. Гыгыгы

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