Алдонин определил топ-4 лучших форвардов первого круга РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин назвал лучших нападающих по итогам 15 туров чемпионата России.

«Очень хорошую форму держит Ваня Сергеев, Кордоба, Кассьерра. Эти форварды практически сейчас на одном уровне.

Можно еще добавить Тюкавина. Но ему не хватает стабильности – он может выдать яркие матчи, а может уйти в тень. В плане стабильности и влияния на результат команды нужно добавлять», – сказал Алдонин.