Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Шнякин отреагировал на оскорбления со стороны Губерниева

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин продолжил полемику с коллегой Дмитрием Губерниевым.

    • Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.
    • В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».
    • Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губерниева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.
    • Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».
    • В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».
    • Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

    «Ребят, задумался вот о своей острой аллергической реакции. На высокомерие!:) Такое, дистиллированное высокомерие. Знакомая многим пуленепробиваемая чванливость, которая почти всегда граничит с ранимостью. Эта уязвимость хорошо подсвечивается, когда зад гордеца бурно воспламеняется без повода. И языки пламени аж в разные стороны – задевают всe, что рядом и не очень. Ну, зато красиво!

    Вы точно сталкивались с этой непотопляемой надменностью. Она часто с пряничным лицом. Несколько моих примеров. Вот мне пара студентов рассказывала о дурнопахнущем высокомерии: статусный лектор прилюдно смешивал с говном другого, менее статусного. А другой гордец – работник ТВ – постоянно орал на операторов/редакторов/режиссеров, часто незащищенных ребят. Потому что просто привык, хотя эти люди «делают нашу работу», их в ноги целовать надо. Еще слышал про одного надменного чувака, отказавшегося находиться со мной рядом в полемическом шоу. А у другого гордыня воспалилась, потому что в футбольную команду не позвали:) Бррр от таких/ого. Но все же зудит немного – аллергия. Но это всего лишь мысли вслух.

    А еще такую штуку понял. Недавно в режиме «вдруг!» получил целую серию постов/высказываний о себе – безусловно никчемном комментаторе – за авторством Уткина:) Васе, как известно, скучно формировать доказательную и объяснительную базу, он может сочинить проблему даже из шутки про судью Лапочкина:) Но *** [блин]! Как же талантливо Вася это упаковывает! Местами изящно. Про такое еще рассказывал Меровинген, растолковавший прелесть французского мата в перезагрузочной «Матрице»: «Это словно подтираешь задницу мягким шелком».

    Изящно и тонко. А не подзаборно и скучно. Возможно, если вновь склеится общение, выражу Василию большой респект за талантливые уроки троллинга», – написал Шнякин.

    Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого 33
    Реакция Генича на оскорбления Губерниева 7
    Губерниев назвал коллегу с «Матч ТВ» «полным говном» 13
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2023 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5370

      Каратель 7 часов назад

      Вместо писанины взял бы весло и шлепающему по ипотине навернул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      kara-mba 21 час назад

      Молодец, хорошо проехался по "задолбавшим".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      [email protected] 15 ноября, 23:12

      как за...л этот нарцис Губерниев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet 15 ноября, 21:47

      Слишком многа букаф, лень читать. Надо говорить конкретнее, например - "губошлёп пидэр".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа > Fialet 23 часа назад

      Губу раскатал...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+