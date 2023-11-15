Шнякин отреагировал на оскорбления со стороны Губерниева

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин продолжил полемику с коллегой Дмитрием Губерниевым.

Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.

В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».

Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губерниева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.

Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».

В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

«Ребят, задумался вот о своей острой аллергической реакции. На высокомерие!:) Такое, дистиллированное высокомерие. Знакомая многим пуленепробиваемая чванливость, которая почти всегда граничит с ранимостью. Эта уязвимость хорошо подсвечивается, когда зад гордеца бурно воспламеняется без повода. И языки пламени аж в разные стороны – задевают всe, что рядом и не очень. Ну, зато красиво!

Вы точно сталкивались с этой непотопляемой надменностью. Она часто с пряничным лицом. Несколько моих примеров. Вот мне пара студентов рассказывала о дурнопахнущем высокомерии: статусный лектор прилюдно смешивал с говном другого, менее статусного. А другой гордец – работник ТВ – постоянно орал на операторов/редакторов/режиссеров, часто незащищенных ребят. Потому что просто привык, хотя эти люди «делают нашу работу», их в ноги целовать надо. Еще слышал про одного надменного чувака, отказавшегося находиться со мной рядом в полемическом шоу. А у другого гордыня воспалилась, потому что в футбольную команду не позвали:) Бррр от таких/ого. Но все же зудит немного – аллергия. Но это всего лишь мысли вслух.

А еще такую штуку понял. Недавно в режиме «вдруг!» получил целую серию постов/высказываний о себе – безусловно никчемном комментаторе – за авторством Уткина:) Васе, как известно, скучно формировать доказательную и объяснительную базу, он может сочинить проблему даже из шутки про судью Лапочкина:) Но *** [блин]! Как же талантливо Вася это упаковывает! Местами изящно. Про такое еще рассказывал Меровинген, растолковавший прелесть французского мата в перезагрузочной «Матрице»: «Это словно подтираешь задницу мягким шелком».

Изящно и тонко. А не подзаборно и скучно. Возможно, если вновь склеится общение, выражу Василию большой респект за талантливые уроки троллинга», – написал Шнякин.

Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

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