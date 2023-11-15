Генич прокомментировал отсутствие назначений на матчи «Зенита»

Комментатора «Матч ТВ» Константина Генича спросили про отсутствие назначений на игры «Зенита».

– Матчи «Зенита» стал комментировать только Георгий Черданцев. Почему у тебя за первый круг ноль матчей «Зенита»? Черданцев стал Геннадием Орловым?

– Откуда я знаю, почему мне не доверяют? Я не знаю. Мне это неинтересно. Сейчас в основном комментирую московские матчи. Не страдаю, что не попадаю на «Зенит».

Генич комментирует футбол с 2006 года.

Он на «Матч ТВ» с 2015 года – с даты основания канала.

«Зенит» – чемпион последних 5 сезонов РПЛ.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?