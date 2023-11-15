Символическая сборная первого круга РПЛ от бразильского журналиста Алейшо

Фабио Алейшо, бразильский журналист с российским паспортом, составил символическую сборную первого круга РПЛ.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Сергей Волков, Хуниор Алонсо (оба – «Краснодар»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Александр Черников, Эдуардр Сперцян (оба – «Краснодар»), Вендел («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»).
Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
Лучший игрок: Сперцян.
Игрок, который удивил больше всего: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Игрок, который больше всего разочаровал: Клаудиньо («Зенит»).
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо