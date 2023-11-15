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    • Символическая сборная первого круга РПЛ от бразильского журналиста Алейшо

    Символическая сборная первого круга РПЛ от бразильского журналиста Алейшо

    Фабио Алейшо, бразильский журналист с российским паспортом, составил символическую сборную первого круга РПЛ.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Сергей Волков, Хуниор Алонсо (оба – «Краснодар»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»).

    Полузащитники: Александр Черников, Эдуардр Сперцян (оба – «Краснодар»), Вендел («Зенит»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»).

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»).

    Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

    Лучший игрок: Сперцян.

    Игрок, который удивил больше всего: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

    Игрок, который больше всего разочаровал: Клаудиньо («Зенит»).

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    15.11.2023 12:03
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