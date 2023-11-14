В Госдуме оценили скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом.

Мне кажется, у него осеннее обострение началось. Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а Березуцкий, видимо, не очень себя нашел.

Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию.

Второй вариант – он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на заработанные в России деньги, начал что-то говорить.

А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», – заявил Свищев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?