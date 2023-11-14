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  • В Госдуме оценили скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

В Госдуме оценили скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

14 ноября 2023, 14:38
16

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом.

Мне кажется, у него осеннее обострение началось. Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а Березуцкий, видимо, не очень себя нашел.

Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию.

Второй вариант – он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на заработанные в России деньги, начал что-то говорить.

А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», – заявил Свищев.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (16)
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VVM1964
1699962262
Главное, что он эти деньги ЗАРАБОТАЛ, а не украл, как большинство чиновников !!! ((( Вот оглянитесь на соседей и расскажите нам про них !!! - про этих "патриотов" !!!
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Красногвардейчик
1699963754
Я всегда говорил, что Вася с Лёшей, были дубовые всю свою карьеру, просто тогда не было защитников в России от слова совсем....и они правильно сделали что не уехали тогда, в Европе их не оценил бы никто, кто понимает в футболе.....За Васю мне сейчас стыдно если честно, как болельщику ЦСКА и как россиянину.....молчал бы лучше
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Эном айс
1699964605
"А может, на него оказывается давление," Ага , между двух берёз или лошадей привязали. Свищев, окстись, тпру.))
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NewLife
1699964634
Где-то я уже это слышал: "Пред родиной в вечном долгу..." Симптом болезни головного мозга - скрепняк называется.
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Бан
1699966576
Депутатов, реагирующих на такого рода новости, надо тут же лишать мандата. Хотя бы за то, что они не понимают, что являются законодательной властью, а не шоу-клоунами.
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моэм
1699969170
Свищёву легко критиковать , сам то он давно получил паспорт ЕС ....а выступление " Берёзы " можно расценить как упрёк ГД и правительству отказавшихся от Флага и Гимна , что поставило спортсменов России в унизительное положение граждан второго сорта .
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Artemka444
1699970198
Был бы спрос на наших игроков, то все бы уехали давно Так все у нас хотят играть в топ 6 чемпионатах и в топ 6 командах этих чемпионатов!!! Только пустышек особо не берут туда!!!!
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Artemka444
1699970329
А так деньги платят, большего и не надо!!! На этом развитие закончилось!!!
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