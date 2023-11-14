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    • В Госдуме оценили скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    В Госдуме оценили скандальное заявление Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом.

    Мне кажется, у него осеннее обострение началось. Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а Березуцкий, видимо, не очень себя нашел.

    Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию.

    Второй вариант – он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на заработанные в России деньги, начал что-то говорить.

    А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», – заявил Свищев.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 14:38
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +2062

      rac531 14 ноября, 18:15

      "Кто-то на стакан подсаживается, кто-то" идет в депутаты((((
      Сколько же в Думе необразованных чемпиёнов(((((

      1
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      Рейтинг: +2062

      rac531 14 ноября, 18:12

      Отрадно, что думцы не дремлют))))
      Проблмы "Спартака", анализ деятельности Абаскаля, заявления бывших футболистов - всё под зорким взглядом бездельников.
      В самом деле, не проблемами же инфляции, развитя науки промышленности, образования и т.д. заниматься этим неучам и бездарям)

      2
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 17:42

      Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.
      Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется. (С)
      Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 17:24

      Человек не украл , не убил, на заработанные живёт где хочет , говорит , что хочет , какой криминал ?
      Что вы на него накинулись ?

      2
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      Рейтинг: +2048

      Artemka444 14 ноября, 16:58

      А так деньги платят, большего и не надо!!!
      На этом развитие закончилось!!!

      0
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      Рейтинг: +2048

      Artemka444 14 ноября, 16:56

      Был бы спрос на наших игроков, то все бы уехали давно
      Так все у нас хотят играть в топ 6 чемпионатах и в топ 6 командах этих чемпионатов!!!
      Только пустышек особо не берут туда!!!!

      2
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      Рейтинг: +2756

      моэм 14 ноября, 16:39

      Свищёву легко критиковать , сам то он давно получил паспорт ЕС ....а выступление " Берёзы " можно расценить как упрёк ГД и правительству отказавшихся от Флага и Гимна , что поставило спортсменов России в унизительное положение граждан второго сорта .

      1
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      Рейтинг: +552

      Бан 14 ноября, 15:56

      Депутатов, реагирующих на такого рода новости, надо тут же лишать мандата. Хотя бы за то, что они не понимают, что являются законодательной властью, а не шоу-клоунами.

      3
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 15:23

      Где-то я уже это слышал: "Пред родиной в вечном долгу..." Симптом болезни головного мозга - скрепняк называется.

      2
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 14 ноября, 15:23

      В Испании его опустили.
      Теперь хлдит и своим дуплом шуршит, ЛГБТешник чертов.
      Пусть все питарасы едут в Испанию.

      3
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