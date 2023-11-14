Игрок «Рубина» назвал самый популярный российский клуб в Сербии

Нападающий «Рубина» Лазар Ранджелович ответил на вопрос о самом популярном клубе России в его стране.
– Какой российский клуб считают самым популярным в Сербии?
– Определенно московский «Спартак».
- В нынешнем сезоне 26-летний Ранджелович принял участие в 8 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.
- В сезоне-2022/23 серб провел 28 встреч за «Урал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Он пришел в команду из греческого «Олимпиакоса».
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Спорт-Экспресс»