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  • Игрок «Рубина» назвал самый популярный российский клуб в Сербии

Игрок «Рубина» назвал самый популярный российский клуб в Сербии

14 ноября 2023, 12:46
10

Нападающий «Рубина» Лазар Ранджелович ответил на вопрос о самом популярном клубе России в его стране.

– Какой российский клуб считают самым популярным в Сербии?

– Определенно московский «Спартак».

  • В нынешнем сезоне 26-летний Ранджелович принял участие в 8 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.
  • В сезоне-2022/23 серб провел 28 встреч за «Урал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Он пришел в команду из греческого «Олимпиакоса».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Ранджелович Лазар
Комментарии (10)
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oyabun
1699957463
И не только там..
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шахта Заполярная
1699958262
Ранджелович. Сейчас набегут сопливые малолетние вонючки, обнюхавшись клеем и дихлофостом и в очень "мягкой" форме поправят тебя,
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VVM1964
1699958957
Сейчас гнилостная масса тебе расскажет "кто ты", а "доктор" мозги вправит !!! )))
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GermanVo
1699960666
Не давайте это читать медведеву с миллером, а то люди не молодые, ещё нервничать начнут, гневной слюной подавятся.
Ответить
subbotaspartak
1699962218
Спартак всегда в зените своей славы...
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FCSpartakM
1699979517
В Сербии, как и в России большая часть за красно-белых. Сербы даже гоняли на наши фанатки в старые добрые времена.
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alefreddy
1699996407
приятно слышать это
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