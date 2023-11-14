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    • Игрок «Рубина» назвал самый популярный российский клуб в Сербии

    Игрок «Рубина» назвал самый популярный российский клуб в Сербии

    Нападающий «Рубина» Лазар Ранджелович ответил на вопрос о самом популярном клубе России в его стране.

    – Какой российский клуб считают самым популярным в Сербии?

    – Определенно московский «Спартак».

    • В нынешнем сезоне 26-летний Ранджелович принял участие в 8 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.
    • В сезоне-2022/23 серб провел 28 встреч за «Урал» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Он пришел в команду из греческого «Олимпиакоса».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 12:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 15 ноября, 00:13

      приятно слышать это

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 14 ноября, 19:31

      В Сербии, как и в России большая часть за красно-белых. Сербы даже гоняли на наши фанатки в старые добрые времена.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak 14 ноября, 14:43

      Спартак всегда в зените своей славы...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      anton-ivanov-google > subbotaspartak 15 ноября, 01:15

      Хм....Вот именно в зените...но не в своей славы а в чужой для Спартака Зенитовской славе....

      0
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      ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа > anton-ivanov-google 15 ноября, 06:27

      Ваш зенит - это фотоаппарат... устаревший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1958

      GermanVo 14 ноября, 14:17

      Не давайте это читать медведеву с миллером, а то люди не молодые, ещё нервничать начнут, гневной слюной подавятся.

      7
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 14 ноября, 13:49

      Сейчас гнилостная масса тебе расскажет "кто ты", а "доктор" мозги вправит !!! )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > VVM1964 14 ноября, 14:18

      Которых (мозгов) у самого нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 13:37

      Ранджелович. Сейчас набегут сопливые малолетние вонючки, обнюхавшись клеем и дихлофостом и в очень "мягкой" форме поправят тебя,

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +34652

      oyabun 14 ноября, 13:24

      И не только там..

      7
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