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    • «Манчестер Юнайтед» верит в тен Хага, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона

    «Манчестер Юнайтед» верит в тен Хага, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Эрика тен Хага.

    Боссы клуба отказываются встречаться с агентами, которые хотят предложить тренеров на замену 53-летнему голландцу.

    В «МЮ» верят в тен Хага, несмотря на результаты команды в этом сезоне – 9 поражений в 18 матчах.

    Руководители «Юнайтед» увидели в течение последней недели признаки прогресса.

    • Тен Хаг возглавляет команду с лета 2022 года.
    • Сейчас «МЮ» занимает 6-е место в таблице АПЛ.
    • Отставание от лидера – 7 очков.

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    Источник: ESPN

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    13.11.2023 22:58
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