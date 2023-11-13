«Манчестер Юнайтед» верит в тен Хага, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона

Руководство «Манчестер Юнайтед» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Эрика тен Хага.
Боссы клуба отказываются встречаться с агентами, которые хотят предложить тренеров на замену 53-летнему голландцу.
В «МЮ» верят в тен Хага, несмотря на результаты команды в этом сезоне – 9 поражений в 18 матчах.
Руководители «Юнайтед» увидели в течение последней недели признаки прогресса.
- Тен Хаг возглавляет команду с лета 2022 года.
- Сейчас «МЮ» занимает 6-е место в таблице АПЛ.
- Отставание от лидера – 7 очков.
Источник: ESPN