«Манчестер Юнайтед» верит в тен Хага, несмотря на 9 поражений в 18 матчах сезона

Руководство «Манчестер Юнайтед» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Эрика тен Хага.

Боссы клуба отказываются встречаться с агентами, которые хотят предложить тренеров на замену 53-летнему голландцу.

В «МЮ» верят в тен Хага, несмотря на результаты команды в этом сезоне – 9 поражений в 18 матчах.

Руководители «Юнайтед» увидели в течение последней недели признаки прогресса.