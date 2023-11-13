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    • Уткин подвел итоги первого круга РПЛ: «Спартак» отвечает за скандалы, ЦСКА играет роль тяжелобольного»

    Уткин подвел итоги первого круга РПЛ: «Спартак» отвечает за скандалы, ЦСКА играет роль тяжелобольного»

    Бывший комментатор Василий Уткин высказался о завершении первой половины сезона РПЛ-2023/24.

    «Итак, в чемпионате сформирован лидерский тандем. Дальше, от третьего до седьмого места одно очко, идeт пяток команд: четыре московских и самарские «Крылья».

    «Крылья», пожалуй, отвечают в этой пятeрке за стиль, «Спартак» – за скандалы и иную информповестку. Например, что бы ни происходило в «Крыльях», всe равно важнее, отчего не играет Соболев. Что ещe показательнее, если помнить, что в «Спартаке» он взялся из Самары, и, оставайся он там, это тоже никого бы не интересовало.

    ЦСКА играет роль тяжелобольного. Словно калеке, армейцам всe прощается, ведь у них так мало игроков. Ну, а «Динамо» и «Локомотив» славны тем, что любой матч могут закончить с любым результатом.

    Дальше уже не так интересно, там такое впечатляющее месиво, в котором никто не играет достаточно стабильно, и серия успешных матчей может выбросить кого-то вверх, но ненадолго.

    Самый колоритный – «Факел»; скажите, у вас тоже возникает ощущение, как у меня? Я вот, когда смотрю игры из Воронежа, ловлю себя на том, что, если вдруг по ходу игры «Факел» перейдeт на регби, этого никто и не заметит…

    Самая крутая синусоида, конечно, у «Урала», который успел и лидером побыть, а теперь «Урал» упал.

    Ну а про борьбу за выживание раньше весны говорить рано. На то и зима, чтобы выдумывать рецепты спасения и тратить на них сообразные или безумные деньги», – сказано в колонке Уткина для «Советского спорта».

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.11.2023 18:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 20:48

      Все так, как есть на самом деле московские команды после зимней спячки, начнут стабильно набирать очки, а вот кто в этом больше приуспеет, жизнь покажет, не надо делать быстрых выводов, в Спартаке думаю наступит нормальная обстановка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25391

      bset 13 ноября, 19:59

      Под такой комментарий понимаешь, что футбол - это жизнь

      1
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      Рейтинг: +6337

      Эном айс 13 ноября, 19:56

      Очень вкусно написал Вася. Прям , как раньше. Есть ещё порох в мягком подбрюшье.

      1
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      Рейтинг: +2054

      morgan59 13 ноября, 19:40

      Самое главное разочарование Ростов и Сочи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 19:26

      Соболев уже на выход стоит! Там вопрос или или.. испанец или соболь

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 20:49

      Не спеши....помойный

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      Рейтинг: +3837

      CSKA57 13 ноября, 19:06

      Про ЦСКА красиво закрутил... Вот только прощается ли?

      1
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