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  • Уткин подвел итоги первого круга РПЛ: «Спартак» отвечает за скандалы, ЦСКА играет роль тяжелобольного»

Уткин подвел итоги первого круга РПЛ: «Спартак» отвечает за скандалы, ЦСКА играет роль тяжелобольного»

13 ноября 2023, 18:46
3

Бывший комментатор Василий Уткин высказался о завершении первой половины сезона РПЛ-2023/24.

«Итак, в чемпионате сформирован лидерский тандем. Дальше, от третьего до седьмого места одно очко, идeт пяток команд: четыре московских и самарские «Крылья».

«Крылья», пожалуй, отвечают в этой пятeрке за стиль, «Спартак» – за скандалы и иную информповестку. Например, что бы ни происходило в «Крыльях», всe равно важнее, отчего не играет Соболев. Что ещe показательнее, если помнить, что в «Спартаке» он взялся из Самары, и, оставайся он там, это тоже никого бы не интересовало.

ЦСКА играет роль тяжелобольного. Словно калеке, армейцам всe прощается, ведь у них так мало игроков. Ну, а «Динамо» и «Локомотив» славны тем, что любой матч могут закончить с любым результатом.

Дальше уже не так интересно, там такое впечатляющее месиво, в котором никто не играет достаточно стабильно, и серия успешных матчей может выбросить кого-то вверх, но ненадолго.

Самый колоритный – «Факел»; скажите, у вас тоже возникает ощущение, как у меня? Я вот, когда смотрю игры из Воронежа, ловлю себя на том, что, если вдруг по ходу игры «Факел» перейдeт на регби, этого никто и не заметит…

Самая крутая синусоида, конечно, у «Урала», который успел и лидером побыть, а теперь «Урал» упал.

Ну а про борьбу за выживание раньше весны говорить рано. На то и зима, чтобы выдумывать рецепты спасения и тратить на них сообразные или безумные деньги», – сказано в колонке Уткина для «Советского спорта».

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (3)
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CSKA57
1699891583
Про ЦСКА красиво закрутил... Вот только прощается ли?
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morgan59
1699893659
Самое главное разочарование Ростов и Сочи.
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Эном айс
1699894600
Очень вкусно написал Вася. Прям , как раньше. Есть ещё порох в мягком подбрюшье.
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