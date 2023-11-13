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    Зарема раскритиковала двух футболистов «Спартака»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру двух футболистов красно-белых: полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.

    «Те, кто еще вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», – сказала Салихова.

    • «Спартак» после первого круга занимает шестое место в РПЛ с 24 очками.
    • 26-летний Медина в нынешнем сезоне провел за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
    • На счету 27-летнего Бонгонда 5 голов и 1 голевой пас в 19 матчах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    13.11.2023 12:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 16:04

      Сами напокупают треш, а потом плачут. Отличная стратегия сборища неликвида.

      1
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 13 ноября, 14:52

      Не могу согласиться с такой критикой: и тот и другой играют на нужном уровне и еще будут улучшать игру. Зарема стала похожа на Мостового - ревнивая и завистливая дамочка. От тебя хорошие тренеры уходили, но ты об этом помалкиваешь(

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 14:43

      Совсем недавно хряки восторгались этой Бонгондой. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 ноября, 12:53

      Да уж , не проста эта Зарема , всё подмечает.
      Медина и Бонгонда действительно не впечатляют ( мягко говоря ), такие "белые вороны" в командной игре, сами по себе.
      Если учесть , что Мозес вообще ноль , а Мартинс не сильнее россиян, то стоит задуматься о данных легионерах. Разницу точно они не делают.

      1
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      Рейтинг: +914

      lejnin > Алексей З 13 ноября, 13:01

      В защиту стоит сказать, что перешли они в команду недавно, адаптация всё равно идёт, новые игровые модели, новые тренировки, а для Тео еще и новая страна. Касьерру в том сезоне тоже пинали все, кому не лень, а в этом - он один из лучших игроков чемпа. Тот же Дуарте стал гораздо надёжнее, чем в первые полгода пребывания в команде. Да, ошибки остались, но у кого их нет? Если не рассматривать каждое его действие под микроскопом, то он явно не худший защитник не только в нашей команде

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      Рейтинг: +103088

      zigbert > 13 ноября, 13:42

      Переходить к критике данных футболистов вряд ли уместно. Медина хотя бы спас Спартак от поражения в матче с ЦСКА. У Бонгонда есть победный гол в ворота Динамо. Надо сказать что и выходят они на поле эпизодически.
      А ведь Шамару Николсону было больше доверия и что в результате получилось?

      3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > lejnin 13 ноября, 14:23

      Согласен с вами.
      Добавлю , что большое значение имеет и работа тренера.
      Тот же Тео приехал и был лучшим , но чехарда с составом , с схемами , которую устроил Абаскаль добром никому не кончилась.
      Смотришь на Медину и Тео , игроки одного аплуа и одного места на поле , невольный вопрос встаёт , ЗАЧЕМ их двое в команде да за немалые деньги?

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      Рейтинг: +914

      lejnin > Алексей З 13 ноября, 15:32

      Мне почему-то кажется, что Медину брали не крайком, как Тео, а скорее десяткой, пас то у него неплохой весьма...но пока не идёт

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > lejnin 13 ноября, 16:01

      Там вообще просто ничего не идёт. В командной игре практически не участвует, взади не отрабатывает. Второй Мозес , игрок на чистых мячах. Только и заметен , что стандарты исполняет , с которых мы ни разу не забили, смешно даже.

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