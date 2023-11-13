Зарема раскритиковала двух футболистов «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру двух футболистов красно-белых: полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.

«Те, кто еще вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», – сказала Салихова.