Зарема раскритиковала двух футболистов «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила игру двух футболистов красно-белых: полузащитника Хесуса Медины и нападающего Тео Бонгонда.
«Те, кто еще вчера поливали Шамара Николсона, сегодня молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонда вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», – сказала Салихова.
- «Спартак» после первого круга занимает шестое место в РПЛ с 24 очками.
- 26-летний Медина в нынешнем сезоне провел за команду 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
- На счету 27-летнего Бонгонда 5 голов и 1 голевой пас в 19 матчах.
Источник: Metaratings.ru