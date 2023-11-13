Кассьерра не поехал в сборную Колумбии: известна причина

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не примет участия в отборочных матчах ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии. Он не поехал на сбор национальной команды из-за повреждения, полученного в игре 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Вместо 26-летнего нападающего петербуржцев тренерский штаб колумбийцев вызвал Хуан Камило Эрнандеса.
- В текущем сезоне 26-летний Кассьерра провел 20 матчей за «Зенит», в которых забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
- Сборная Колубмии после четырех туров отборочного турнира в Южной Америке занимает пятое место, набрав шесть очков.
- В ночь на 17 ноября по московскому времени колумбийцы дома сыграют с Бразилией, а в ночь на 22 ноября проведут матч с Парагваем в гостях.