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    Кассьерра не поехал в сборную Колумбии: известна причина

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не примет участия в отборочных матчах ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии. Он не поехал на сбор национальной команды из-за повреждения, полученного в игре 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Вместо 26-летнего нападающего петербуржцев тренерский штаб колумбийцев вызвал Хуан Камило Эрнандеса.

    • В текущем сезоне 26-летний Кассьерра провел 20 матчей за «Зенит», в которых забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
    • Сборная Колубмии после четырех туров отборочного турнира в Южной Америке занимает пятое место, набрав шесть очков.
    • В ночь на 17 ноября по московскому времени колумбийцы дома сыграют с Бразилией, а в ночь на 22 ноября проведут матч с Парагваем в гостях.

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    Источник: Официальный сайт Федерации колумбийского футбола

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    13.11.2023 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +654

      saf05 13 ноября, 12:34

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