Карпин поставил оценку «Ростову» в первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) подвел итоги выступления своей команды в первом круге турнира.

«Итоги для кого? Для «Краснодара» – хорошо. Для «Ростова» – плохо, конечно. Неудовлетворительно.

Что не получилось в первом тайме? Потому что в первом тайме не играли. «Ростова» не было на поле», – сказал Карпин.