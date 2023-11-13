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    Карпин поставил оценку «Ростову» в первой части сезона РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) подвел итоги выступления своей команды в первом круге турнира.

    «Итоги для кого? Для «Краснодара» – хорошо. Для «Ростова» – плохо, конечно. Неудовлетворительно.

    Что не получилось в первом тайме? Потому что в первом тайме не играли. «Ростова» не было на поле», – сказал Карпин.

    • «Ростов» в 15 матчах набрал 17 очков и расположился на 11-м месте.
    • Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 32 очками.

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    Источник: Sport24

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    13.11.2023 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 13 ноября, 11:29

      Если бы Ростов играл со всеми так как всегда играет с Краснодаром, был бы выше Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +25324

      DOCTOR PENALTY 13 ноября, 11:18

      ... Но тем не менее мне игра Ростова нравится.

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