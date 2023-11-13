Карпин поставил оценку «Ростову» в первой части сезона РПЛ

Если бы Ростов играл со всеми так как всегда играет с Краснодаром, был бы выше Краснодара.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) подвел итоги выступления своей команды в первом круге турнира.
«Итоги для кого? Для «Краснодара» – хорошо. Для «Ростова» – плохо, конечно. Неудовлетворительно.
Что не получилось в первом тайме? Потому что в первом тайме не играли. «Ростова» не было на поле», – сказал Карпин.
- «Ростов» в 15 матчах набрал 17 очков и расположился на 11-м месте.
- Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 32 очками.