Губерниев оценил победу «Спартака» над «Ростовом»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (2:1).
«Гильермо Абаскалю было важно выиграть этот матч. Потому что он понимал, что висит на волоске от увольнения. Но при этом и его команда играла чуть лучше, чем раньше.
Поэтому я могу сейчас «Спартак» Абаскаля похвалить и пожелать ему дальше играть еще лучше. Важно было завершить первый круг на высокой ноте, на победе. И Абаскалю это удалось», – сказал Губерниев.
- «Спартак» поднялся на 6-е место.
- «Ростов» остался 11-м.
- В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Балтикой».
Источник: «Спорт-Экспресс»