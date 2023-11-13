Губерниев оценил победу «Спартака» над «Ростовом»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (2:1).

«Гильермо Абаскалю было важно выиграть этот матч. Потому что он понимал, что висит на волоске от увольнения. Но при этом и его команда играла чуть лучше, чем раньше.

Поэтому я могу сейчас «Спартак» Абаскаля похвалить и пожелать ему дальше играть еще лучше. Важно было завершить первый круг на высокой ноте, на победе. И Абаскалю это удалось», – сказал Губерниев.