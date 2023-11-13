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    Губерниев оценил победу «Спартака» над «Ростовом»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (2:1).

    «Гильермо Абаскалю было важно выиграть этот матч. Потому что он понимал, что висит на волоске от увольнения. Но при этом и его команда играла чуть лучше, чем раньше.

    Поэтому я могу сейчас «Спартак» Абаскаля похвалить и пожелать ему дальше играть еще лучше. Важно было завершить первый круг на высокой ноте, на победе. И Абаскалю это удалось», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» поднялся на 6-е место.
    • «Ростов» остался 11-м.
    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Балтикой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2023 01:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1538

      Дубина 13 ноября, 08:12

      У промкваса истерика))аххаха

      0
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 13 ноября, 07:42

      Губер ты игру то смотрел!?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 07:30

      Губер тоже видимо к промесу шкафчику доступ получил) вместе с рыжим..)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 13 ноября, 07:28

      Победили с трудом да! На какой высокой ноте Губер? Отбивались,еле отбились валялись на газоне,тянули время...и это на высокой ноте?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 06:51

      Тухлая победа имени Писи. Гыгыгы

      4
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