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    • Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» в первом тайме против «Спартака»

    Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» в первом тайме против «Спартака»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

    «Почему не получилось в первом тайме? В первом тайме не играли, «Ростова» не было на поле.

    При такой игре шансов не было бы даже в Ростове. Только второй тайм хоть как-то играли. В первом тайме «Ростова» не было. Без шансов.

    Не было какого-то неудачного отрезка в 5-20 минут. Весь первый тайм – катастрофа. Думаю, скажу команде почему», – сказал Карпин.

    • «Спартак» поднялся на 6-е место.
    • «Ростов» остался 11-м.
    • Карпин приводил «Спартак» к серебру РПЛ и выводил в 1/4 финала Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 22:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 06:55

      Катастрофа у вас в рамке. За сколько продался бывший хряк Пися? Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 12 ноября, 23:58

      А спартачей с Победой!

      0
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 12 ноября, 23:57

      Нашего ,Карпушу,как земляка ,конечно жаль ...
      Но проигран бой,но не проиграна ***** ...
      Ростовчане больше больше оптимизма....у Карпуши в руках граната!)))

      0
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      Рейтинг: +2805

      serglider > alex1951 13 ноября, 08:25

      Оптимизм в плане, что в этом сезоне Ростов не вылетит из РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 12 ноября, 22:51

      катастрофа это ты Карпин, Ростов играет в какой то дворовый футбол

      0
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      Рейтинг: +57738

      MaxRnD 12 ноября, 22:32

      Валера опять своего воротного колченогого корефана выгораживает, кивая на команду в целом. Как же эта "дружба крепкая неразлучная" зае..ала

      1
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 22:25

      Два гола глупые пропустили! А играли лучше чем во втором тайме! Ты Валера сам с заменами напутал зачем то! Не в спам ли собрался часом и намудрил

      2
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      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > WILDLING_HRUNDEL 12 ноября, 22:33

      С вратарём он напутал, причём делает это давно и с упрямством барана, а первый и рад стараться - периодически хоронит команду абсолютно безнаказанно

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