Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» в первом тайме против «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Почему не получилось в первом тайме? В первом тайме не играли, «Ростова» не было на поле.

При такой игре шансов не было бы даже в Ростове. Только второй тайм хоть как-то играли. В первом тайме «Ростова» не было. Без шансов.

Не было какого-то неудачного отрезка в 5-20 минут. Весь первый тайм – катастрофа. Думаю, скажу команде почему», – сказал Карпин.