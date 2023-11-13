Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Ростов»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитров в игре 15-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Ростовом».

Москвичи победили со счетом 2:1.

Матч обслуживал Кирилл Левников.

«Мало кто понял, что произошло на 45+3-й минуте. Мелeхин сбил Игнатова, но Левников дал принцип преимущества. Однако у Промеса случился офсайд – и Левников вернул фол в центр поля, дал штрафной в пользу «Спартака». Но он должен был показать жeлтую карточку Мелeхину и не дал еe. Скорее всего, Левников просто потерял футболиста.

Вторая карточка, по которой у меня есть вопросы, – это фол Комличенко на 61-й минуте. Тот грубо сбил соперника, надо было не только давать штрафной, но и показывать карточку. Я не отношу такие моменты к управлению игрой, такие эпизоды нельзя не оценивать карточками.

Что касается эпизода с рукой Литвинова, то Левников не видел момента из-за Комличенко. Это сложный момент. Хорошо, что вмешался Фисенко на VAR. Оценка за это не снижается.

А на Мохеби, который поднимал руку, обращать внимание не стоит – он может делать что угодно», – сказал Федотов.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?