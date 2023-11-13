Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Ростов»

    Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Ростов»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитров в игре 15-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Ростовом».

    «Мало кто понял, что произошло на 45+3-й минуте. Мелeхин сбил Игнатова, но Левников дал принцип преимущества. Однако у Промеса случился офсайд – и Левников вернул фол в центр поля, дал штрафной в пользу «Спартака». Но он должен был показать жeлтую карточку Мелeхину и не дал еe. Скорее всего, Левников просто потерял футболиста.

    Вторая карточка, по которой у меня есть вопросы, – это фол Комличенко на 61-й минуте. Тот грубо сбил соперника, надо было не только давать штрафной, но и показывать карточку. Я не отношу такие моменты к управлению игрой, такие эпизоды нельзя не оценивать карточками.

    Что касается эпизода с рукой Литвинова, то Левников не видел момента из-за Комличенко. Это сложный момент. Хорошо, что вмешался Фисенко на VAR. Оценка за это не снижается.

    А на Мохеби, который поднимал руку, обращать внимание не стоит – он может делать что угодно», – сказал Федотов.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили» 19
    Мостовой оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ 1
    Мостовой жестко раскритиковал Песьякова: «Зачем разыгрывать мяч через вратаря? Выбей его и стой закури сигаретку» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2023 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 13 ноября, 20:29

      Главный привозчик в этом матче был Пися. Это был спланированный привоз. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 13 ноября, 20:08

      Литвинов Денисов Маслов привозилы еще те

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry 13 ноября, 19:52

      "будущее" нашей сборной вчера исполнил в штрафной очередной кикс, руки поднял, как Ленин у Лужников... Литве подальше от штрафной держаться надо, а еще лучше на лавке посидеть и подумать над своей хреновой игре: в финале Кубка с днищем его же косяк привел к пеналю на последней секунде матча, хорошо, что это был не день Фомина...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > JTherry 13 ноября, 20:00

      Не знаю наваляли ли ему в раздевалке, но у меня прям руки чесались !!! (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry > VVM1964 13 ноября, 20:11

      да это чудо постоянно так играет, понтуясь перед публикой, изображая из себя футбольного монстра, а ведь нет ровным счетом ничего: ни пас отдать, ни ударить по воротам, ни в защите сыграть, ни в полузащите от него толку мало... не зря его Абаскаль мариновал на лавке, да мало, видимо, надо повторить... в сборную уже не пустили, сославшись на травму и усталость... дохляк дохляком по полю бегает, костями звенит...)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+