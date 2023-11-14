Мостовой оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

От огромного усердия и подхалимажа , Бомбардир , вы уже попутали где вопрос и где ответ. Опять косяк , остались без премиальных.
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые попадут в тройку по итогам сезона в РПЛ, но пока выступают ниже среднего.
– «Спартак» завершил первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды в этом матче?
– Первые пятнадцать минут хозяева провели здорово, потом при форе москвичей в два мяча «Ростов» выровнял игру. По второму тайму мне показалось, что гости выглядели лучше, а в концовке матча «Спартак» чудом отстоял эту победу.
– То есть вы считаете, что москвичи отскочили?
– Ну не то, чтобы отскочили, просто отстояли победу. Потому что последние минут пятнадцать «Ростов» загнал команду в штрафную.
– Что же помешало команде Карпина набрать одно очко?
– Когда Песьяков привозит такой мяч, как второй гол, я этого вообще не понимаю. Футбол – это простая игра: выбей мяч. Но гол «Ростов» себе привез, и было понятно, что в конце матча команда будет кусать себе локти по этому поводу. Потому что времени и моментов отыграться ей не хватит. Так и получилось.
– Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге?
– Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат.
– Считаете, что во втором круге команде удастся прибавить?
– Дело не в этом, а в том, что наш чемпионат выровнялся. Мы на протяжении всего первого круга это видели. Но «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Он тратит миллионы на тренеров и другие расходы.
- В 15-м туре РПЛ «Спартак» победил «Ростов» дома со счетом 2:1.
- Московский клуб завершил первый круг на шестом месте с 24 очками.