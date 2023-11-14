Мостовой оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые попадут в тройку по итогам сезона в РПЛ, но пока выступают ниже среднего.

– «Спартак» завершил первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды в этом матче?

– Первые пятнадцать минут хозяева провели здорово, потом при форе москвичей в два мяча «Ростов» выровнял игру. По второму тайму мне показалось, что гости выглядели лучше, а в концовке матча «Спартак» чудом отстоял эту победу.

– То есть вы считаете, что москвичи отскочили?

– Ну не то, чтобы отскочили, просто отстояли победу. Потому что последние минут пятнадцать «Ростов» загнал команду в штрафную.

– Что же помешало команде Карпина набрать одно очко?

– Когда Песьяков привозит такой мяч, как второй гол, я этого вообще не понимаю. Футбол – это простая игра: выбей мяч. Но гол «Ростов» себе привез, и было понятно, что в конце матча команда будет кусать себе локти по этому поводу. Потому что времени и моментов отыграться ей не хватит. Так и получилось.

– Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге?

– Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат.

– Считаете, что во втором круге команде удастся прибавить?

– Дело не в этом, а в том, что наш чемпионат выровнялся. Мы на протяжении всего первого круга это видели. Но «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Он тратит миллионы на тренеров и другие расходы.