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    Мостовой оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые попадут в тройку по итогам сезона в РПЛ, но пока выступают ниже среднего.

    «Спартак» завершил первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды в этом матче?

    – Первые пятнадцать минут хозяева провели здорово, потом при форе москвичей в два мяча «Ростов» выровнял игру. По второму тайму мне показалось, что гости выглядели лучше, а в концовке матча «Спартак» чудом отстоял эту победу.

    – То есть вы считаете, что москвичи отскочили?

    – Ну не то, чтобы отскочили, просто отстояли победу. Потому что последние минут пятнадцать «Ростов» загнал команду в штрафную.

    – Что же помешало команде Карпина набрать одно очко?

    – Когда Песьяков привозит такой мяч, как второй гол, я этого вообще не понимаю. Футбол – это простая игра: выбей мяч. Но гол «Ростов» себе привез, и было понятно, что в конце матча команда будет кусать себе локти по этому поводу. Потому что времени и моментов отыграться ей не хватит. Так и получилось.

    – Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге?

    – Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат.

    – Считаете, что во втором круге команде удастся прибавить?

    – Дело не в этом, а в том, что наш чемпионат выровнялся. Мы на протяжении всего первого круга это видели. Но «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Он тратит миллионы на тренеров и другие расходы.

    • В 15-м туре РПЛ «Спартак» победил «Ростов» дома со счетом 2:1.
    • Московский клуб завершил первый круг на шестом месте с 24 очками.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    14.11.2023 12:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 12:27

      От огромного усердия и подхалимажа , Бомбардир , вы уже попутали где вопрос и где ответ. Опять косяк , остались без премиальных.

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