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Реакция Уткина на матч «Зенит» – «Краснодар»

11 ноября 2023, 21:42
9

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата.

Избегайте выражения «счет по игре». 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом.

Отложу размышления до завтрашней реплики на моем ютьюбчике. Пошел собирать мысли в кучу; пусть мне приснится третий тайм этой замечательной игры», – написал Уткин.

  • Матч стал самым посещаемым в сезоне РПЛ (46701 зритель).
  • «Краснодар» закончил 1-й круг РПЛ лидером.
  • «Зенит» отстает на 2 очка.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Уткин Василий
Комментарии (9)
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paracetamol
1699730576
А кого интересует реакция Уткина, кто он такой?
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Аvеngеr
1699730881
"Пошел собирать мысли в кучу" В России кучей называется то что вышло из ж.пы. Сколько же мыслей выйдет из Васи, если он весит 200 кг?
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ЗаЖиМ
1699731840
Третий подбородок пусть тебе приснится, Уася!
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Владимир-Филиппов-vkontak
1699739117
Краснодар с самого начала играл на ничью. Иногда пытались убегать в контратаки, но не слишком ретиво. Зенит заиграл только после пропущенного. Могли забить второй, на победу больше наиграли. Краснодар разочаровал.
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Дядя Серёжа
1699761917
Играли команды не желающие проиграть, это было видно. Выиграть? Этого мы и не увидели. Зенит на Оренбургах и Сочах обойдёт. У Краснодара "золотого" запаса ещё нема...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1699772971
Обычный нервный поединок, когда что-то есть на кону. На данный момент-это промежуточное лидерство. Поэтому игра была похожа на матч лиги чемпионов с участием итальянского клуба(сколько было таких игр с нулевой ничьей).В матче было два гола, которые дали отсчет интенсивной игре, но по сути, матч больше был закрытым, чем зрелищным. Осуждающих Краснодар:играть с чемпионом, да еще на его поле, да еще при почти 50 тыс зрителях, да еще когда у Зенита такая быстрая и техничная бразильская полузащита/атака... Будь вы тренером, разве сыграли бы иначе???))). На данный момент Краснодар выжал максимум или даже больше с этой игры.
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FCSpartakM
1699774925
В каком месте это лучший матч сезона? никакой развязки, голов мало? Накал ? такой накал в любом дерби. Матч был даже порой неинтересный,кроме минут 15 последних и то за счет счета
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