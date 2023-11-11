Реакция Уткина на матч «Зенит» – «Краснодар»

Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата.

Избегайте выражения «счет по игре». 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом.

Отложу размышления до завтрашней реплики на моем ютьюбчике. Пошел собирать мысли в кучу; пусть мне приснится третий тайм этой замечательной игры», – написал Уткин.

Матч стал самым посещаемым в сезоне РПЛ (46701 зритель).

«Краснодар» закончил 1-й круг РПЛ лидером.

«Зенит» отстает на 2 очка.

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