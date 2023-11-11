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    Реакция Уткина на матч «Зенит» – «Краснодар»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

    «Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата.

    Избегайте выражения «счет по игре». 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом.

    Отложу размышления до завтрашней реплики на моем ютьюбчике. Пошел собирать мысли в кучу; пусть мне приснится третий тайм этой замечательной игры», – написал Уткин.

    • Матч стал самым посещаемым в сезоне РПЛ (46701 зритель).
    • «Краснодар» закончил 1-й круг РПЛ лидером.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    11.11.2023 21:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 12 ноября, 10:42

      В каком месте это лучший матч сезона? никакой развязки, голов мало? Накал ? такой накал в любом дерби. Матч был даже порой неинтересный,кроме минут 15 последних и то за счет счета

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      Рейтинг: +16

      Сергей-Куприянов-vkontakt 12 ноября, 10:09

      Обычный нервный поединок, когда что-то есть на кону. На данный момент-это промежуточное лидерство. Поэтому игра была похожа на матч лиги чемпионов с участием итальянского клуба(сколько было таких игр с нулевой ничьей).В матче было два гола, которые дали отсчет интенсивной игре, но по сути, матч больше был закрытым, чем зрелищным. Осуждающих Краснодар:играть с чемпионом, да еще на его поле, да еще при почти 50 тыс зрителях, да еще когда у Зенита такая быстрая и техничная бразильская полузащита/атака... Будь вы тренером, разве сыграли бы иначе???))). На данный момент Краснодар выжал максимум или даже больше с этой игры.

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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 12 ноября, 07:05

      Играли команды не желающие проиграть, это было видно. Выиграть? Этого мы и не увидели. Зенит на Оренбургах и Сочах обойдёт. У Краснодара "золотого" запаса ещё нема...

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      Рейтинг: +113

      Владимир-Филиппов-vkontak 12 ноября, 00:45

      Краснодар с самого начала играл на ничью. Иногда пытались убегать в контратаки, но не слишком ретиво.
      Зенит заиграл только после пропущенного. Могли забить второй, на победу больше наиграли.
      Краснодар разочаровал.

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 23:43

      Интересно , а что тут могло так понравиться ?
      До гола Сперцяна - скучная позиционная игра.
      Конечно на любителя , но "лучшей" называть странно.

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      Рейтинг: +13

      Сергей-Елизаров-google > Алексей З 12 ноября, 17:01

      Ну да. Это нам не спартак

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Сергей-Елизаров-google 12 ноября, 18:52

      Кому вам ? Тем кому Спартак соль на Х насыпал ? Ходите с этим.
      Через час Спартак с Ростовом будет играть , обсудим и его.

      0
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      Рейтинг: +342

      ЗаЖиМ 11 ноября, 22:44

      Третий подбородок пусть тебе приснится, Уася!

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      Рейтинг: +1057

      Аvеngеr 11 ноября, 22:28

      "Пошел собирать мысли в кучу" В России кучей называется то что вышло из ж.пы.
      Сколько же мыслей выйдет из Васи, если он весит 200 кг?

      1
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      Рейтинг: +13

      Сергей-Елизаров-google > Аvеngеr 12 ноября, 17:03

      Из тебя уже вылезло последнее из без того малого

      0
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      Рейтинг: +1057

      Аvеngеr > Сергей-Елизаров-google 12 ноября, 17:06

      Вылезло! И всё тебе в рот. Кушай без здоровья.

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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 11 ноября, 22:22

      А кого интересует реакция Уткина, кто он такой?

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 21:48

      Горячо было во втором тайме. В первом вату катали. Гыгыгы

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