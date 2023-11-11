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    • Тренер «Факела» Ташуев одним словом охарактеризовал матч с ЦСКА

    Тренер «Факела» Ташуев одним словом охарактеризовал матч с ЦСКА

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился эмоциями после ничьей с ЦСКА.

    • Воронежцы ушли от поражения благодаря голу на 93-й минуте.
    • Итоговый счет – 1:1.

    – Доволен больше вторым таймом. Мы в первом тайме 15 минут неправильно играли. Мы говорили ребятам, что ЦСКА опасен в первые 15–20 минут. Свежие, хорошие скорости, исполнители, изматывают борьбой. Мы, к сожалению, проиграли единоборства, пропустили гол.

    Потом моменты были, мог забить головой Марков. В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, во втором тайме имели большое преимущество, практически не выпускали соперника со своей половины поля.

    Были моменты, давление, поле сложное. Вовремя вышел Максимов, влево сдвинули Аппаева, эта задумка сработала, Аппаев забил. Триллер – гол за 30 секунд до конца, было весело.

    – В матчах с «Ахматом», ЦСКА и «Оренбургом» команда добивается результата в конце игры, в чем секрет?

    – Специально, чтобы всем было весело. Шучу. Секретов нет. Жалко, что поздно забили.

    Ментальность у ребят меняется в лучшую сторону, стараются до последней секунды биться до победы. Больше это психология, но и физически команда хорошо готова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2023 18:44
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak 11 ноября, 19:08

      А каким словом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 > subbotaspartak 11 ноября, 19:18

      "Триллер".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 11 ноября, 19:00

      Все правильно, Ташуев! Когда в конце игры некоторые уже думают о победе, "концентрация" у них куда-то исчезает... Вот тут Факел и додавливает"

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