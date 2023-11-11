Тренер «Факела» Ташуев одним словом охарактеризовал матч с ЦСКА

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился эмоциями после ничьей с ЦСКА.

Воронежцы ушли от поражения благодаря голу на 93-й минуте.

Итоговый счет – 1:1.

– Доволен больше вторым таймом. Мы в первом тайме 15 минут неправильно играли. Мы говорили ребятам, что ЦСКА опасен в первые 15–20 минут. Свежие, хорошие скорости, исполнители, изматывают борьбой. Мы, к сожалению, проиграли единоборства, пропустили гол.

Потом моменты были, мог забить головой Марков. В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, во втором тайме имели большое преимущество, практически не выпускали соперника со своей половины поля.

Были моменты, давление, поле сложное. Вовремя вышел Максимов, влево сдвинули Аппаева, эта задумка сработала, Аппаев забил. Триллер – гол за 30 секунд до конца, было весело.

– В матчах с «Ахматом», ЦСКА и «Оренбургом» команда добивается результата в конце игры, в чем секрет?

– Специально, чтобы всем было весело. Шучу. Секретов нет. Жалко, что поздно забили.

Ментальность у ребят меняется в лучшую сторону, стараются до последней секунды биться до победы. Больше это психология, но и физически команда хорошо готова.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Новая игра: сможете отгадать футболиста по размытому фото за 6 попыток?