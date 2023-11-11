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  • Тренер «Факела» Ташуев одним словом охарактеризовал матч с ЦСКА

Тренер «Факела» Ташуев одним словом охарактеризовал матч с ЦСКА

11 ноября 2023, 18:44
3

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился эмоциями после ничьей с ЦСКА.

  • Воронежцы ушли от поражения благодаря голу на 93-й минуте.
  • Итоговый счет – 1:1.

– Доволен больше вторым таймом. Мы в первом тайме 15 минут неправильно играли. Мы говорили ребятам, что ЦСКА опасен в первые 15–20 минут. Свежие, хорошие скорости, исполнители, изматывают борьбой. Мы, к сожалению, проиграли единоборства, пропустили гол.

Потом моменты были, мог забить головой Марков. В перерыве внесли коррективы, поговорили с ребятами, во втором тайме имели большое преимущество, практически не выпускали соперника со своей половины поля.

Были моменты, давление, поле сложное. Вовремя вышел Максимов, влево сдвинули Аппаева, эта задумка сработала, Аппаев забил. Триллер – гол за 30 секунд до конца, было весело.

– В матчах с «Ахматом», ЦСКА и «Оренбургом» команда добивается результата в конце игры, в чем секрет?

– Специально, чтобы всем было весело. Шучу. Секретов нет. Жалко, что поздно забили.

Ментальность у ребят меняется в лучшую сторону, стараются до последней секунды биться до победы. Больше это психология, но и физически команда хорошо готова.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел Ташуев Сергей
Комментарии (3)
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CSKA57
1699718453
Все правильно, Ташуев! Когда в конце игры некоторые уже думают о победе, "концентрация" у них куда-то исчезает... Вот тут Факел и додавливает"
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subbotaspartak
1699718933
А каким словом?
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