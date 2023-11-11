Уткин сформулировал парадокс «Факела»

Бывший комментатор Василий Уткин обратил внимание на закономерность в игре «Факела».

Сегодня воронежцы отобрали очки у ЦСКА.

Они спасли ничью благодаря голу на 93-й минуте.

«Что должно произойти, чтобы «Факел» забил? Есть два пути. Один простой: должно наступить добавленное время. И сложный: как-то вывести на удар Евгения Маркова.

В начале-середине второго тайма это было особенно заметно, потому что в атаке у «Факела» получалось многое, но вместо завершающего удара было все, что угодно: тычки, рикошеты, подставленная часть тела вместо удара, но только не сам удар. Просто удивительно.

Пришлось ждать концовки. То есть легкого пути. Такой вот воронежский парадокс.

Я редко смотрю матчи «Факела» от начала до конца, и для меня отдельное впечатление – парень по имени Квеквескири. Он вообще все время говорит. Каждую минуту: на бегу, в прыжке, стоя, в паузе, без паузы, с партнерами, с соперниками, с судьей и просто так. Полагаю, у него дома нет радио. Потому что – а зачем.

«Факел» – с ничьей!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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