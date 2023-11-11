Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Уткин отреагировал на шикарный гол Давилы в ворота «Факела»

    Уткин отреагировал на шикарный гол Давилы в ворота «Факела»

    Бывший комментатор Василий Уткин оценил забитый мяч ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом».

    • Автор гола – Виктор Давила.
    • Он отправил мяч в дальний верхний угол после эффектного индивидуального прохода.
    • ЦСКА упустил победу, пропустив на 93-й минуте.

    «Ничего себе Давила влепил. Бьют так многие. На любом уровне. Так легко себе представить, как мяч облетает вратаря и впивается в верхний угол!

    Но реально так забить – это или большой мастер, или большая удача», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Реакция Уткина на спор комментаторов «Матч ТВ» из-за ТЭФИ 1
    Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс 3
    Уткин высказался о драке Дзюбы и Пиняева 11
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2023 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 11 ноября, 17:27

      Что тут необычного ? Хороший удар после смещения влево. Вратарь не успел передвинуться вовремя, по этому и не достал.
      Такие голы мы довольно часто видим. Видать Уткин очки только сейчас одел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Cthuq_58 > neim 11 ноября, 17:32

      Надел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +570

      Napaleon Banapart > Cthuq_58 11 ноября, 18:54

      Адел... )

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+