Уткин отреагировал на шикарный гол Давилы в ворота «Факела»

Что тут необычного ? Хороший удар после смещения влево. Вратарь не успел передвинуться вовремя, по этому и не достал.
Такие голы мы довольно часто видим. Видать Уткин очки только сейчас одел.
Бывший комментатор Василий Уткин оценил забитый мяч ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом».
- Автор гола – Виктор Давила.
- Он отправил мяч в дальний верхний угол после эффектного индивидуального прохода.
- ЦСКА упустил победу, пропустив на 93-й минуте.
«Ничего себе Давила влепил. Бьют так многие. На любом уровне. Так легко себе представить, как мяч облетает вратаря и впивается в верхний угол!
Но реально так забить – это или большой мастер, или большая удача», – написал Уткин в своем телеграм-канале.