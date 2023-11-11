Уткин отреагировал на шикарный гол Давилы в ворота «Факела»

Бывший комментатор Василий Уткин оценил забитый мяч ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с «Факелом».

Автор гола – Виктор Давила.

Он отправил мяч в дальний верхний угол после эффектного индивидуального прохода.

ЦСКА упустил победу, пропустив на 93-й минуте.

«Ничего себе Давила влепил. Бьют так многие. На любом уровне. Так легко себе представить, как мяч облетает вратаря и впивается в верхний угол!

Но реально так забить – это или большой мастер, или большая удача», – написал Уткин в своем телеграм-канале.