В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

«Зенит» выпустил анонс игры 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».
В нем говорится, что на «Газпром Арене» ожидается до 45 тысяч зрителей.
Посещаемость матча может стать рекордной в этом сезоне РПЛ. Сентябрьскую встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» в Санкт-Петербурге посетили 36 283 человека.
- «Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
- Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.
Источник: сайт «Зенита»