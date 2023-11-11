В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

«Зенит» выпустил анонс игры 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».

В нем говорится, что на «Газпром Арене» ожидается до 45 тысяч зрителей.

Посещаемость матча может стать рекордной в этом сезоне РПЛ. Сентябрьскую встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» в Санкт-Петербурге посетили 36 283 человека.