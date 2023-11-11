Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

    В «Зените» ожидают рекордную посещаемость на матче с «Краснодаром»

    «Зенит» выпустил анонс игры 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    В нем говорится, что на «Газпром Арене» ожидается до 45 тысяч зрителей.

    Посещаемость матча может стать рекордной в этом сезоне РПЛ. Сентябрьскую встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» в Санкт-Петербурге посетили 36 283 человека.

    Новости по теме
    Мостовой рассказал, за что его поблагодарили игроки «Краснодара» 1
    Аршавин отреагировал на слова Миллера про «отскочивших быков» 11
    Шансы «Зенита» на чемпионство выросли после ничьей с «Краснодаром»: анализ от Opta 17
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2023 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      witalik 11 ноября, 15:41

      Матч ноября 2023 года. Быки ******* помойку, ну типа, зенит...Вся Россия болельщицкая за Краснодар!!!! Быки, вздерните дурное детище миллера!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 15:24

      Зенит умеет штамповать рекорды. Что на поле, что на трибунах. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+