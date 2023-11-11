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    • Пименов предсказал точный счет в матче «Зенит» – «Краснодар»

    Пименов предсказал точный счет в матче «Зенит» – «Краснодар»

    Руслан Пименов дал прогноз на игру 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Мое мнение – «Зенит» является фаворитом предстоящего матча. Почему? На «Краснодаре», думаю, скажется длительный путь.

    Полагаю, «Зенит» выиграет. Где‑нибудь со счетом 2:1», – сказал Пименов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2023 10:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 11 ноября, 14:01

      Нагадал на кофейной гуще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 11 ноября, 12:35

      Зенит забьет 4 гола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Алекс636363 11 ноября, 12:30

      а так и будет. или 3-1

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6439

      порт 11 ноября, 12:14

      Где‑нибудь , это разве точный счёт?

      2
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