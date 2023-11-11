Пименов предсказал точный счет в матче «Зенит» – «Краснодар»

Руслан Пименов дал прогноз на игру 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
«Мое мнение – «Зенит» является фаворитом предстоящего матча. Почему? На «Краснодаре», думаю, скажется длительный путь.
Полагаю, «Зенит» выиграет. Где‑нибудь со счетом 2:1», – сказал Пименов.
- «Зенит» примет «Краснодар» сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- В случае победы петербуржцы отберут у соперника лидерство в РПЛ.
- Краснодарцы потеряли очки в 2 из 3 последних матчах чемпионата.
Источник: «Матч ТВ»