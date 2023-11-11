Пименов предсказал точный счет в матче «Зенит» – «Краснодар»

Руслан Пименов дал прогноз на игру 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Мое мнение – «Зенит» является фаворитом предстоящего матча. Почему? На «Краснодаре», думаю, скажется длительный путь.

Полагаю, «Зенит» выиграет. Где‑нибудь со счетом 2:1», – сказал Пименов.